Санитарную эвакуацию пострадавших при взрыве в Туве сняли на видео

Консилиум врачей решил отправить восемь пациентов на лечение в Красноярск. Спецборт прилетел в Кызыл, куда увезли пострадавших на Шагонарской ТЭЦ. Пресс-служба ведомства показала, как их в сопровождении специалистов «Центроспаса», Всероссийского центра медицины катастроф и психологов МЧС погрузили на Ил-76.

Другим самолетом в Кызыл переправили из Новосибирской области специальное оборудование для социально значимых объектов, домов и теплосетей. На Ан-74 погрузили тепловые пушки и обогреватели.

Авария на Шагонарской ТЭЦ произошла рано утром 6 марта. Пострадали 23 человека, один из них скончался от полученных травм. По одной из версий, взрыв и пожар произошли из-за детонации угольной пыли.