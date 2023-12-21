Санитарка попыталась поджечь военкомат в Волгограде

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По данным издания, 41-летняя женщина подожгла 54-зарядный фейерверк и бросила его в холл военного комиссариата Ворошиловского района. После этого злоумышленница решила скрыться, но ее оперативно задержали за попытку поджога.

Находившиеся в здании инспектор ПДН и казак Всевеликого войска Донского вынесли фейерверк на улицу. В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранительные органы выясняют мотив женщины.

Накануне в Московской области глыба льда упала на стоявшую в очереди у здания военкомата женщину. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Ранее в Новосибирске на территории военкомата было обнаружено самодельное взрывчатое устройство.