Самый сильный подросток России погиб в автокатастрофе в Башкирии

Пожилой москвич лишился свыше 1,2 миллиона рублей. Он попытался увеличить свои накопления, играя на онлайн-бирже, однако стал жертвой мошенников. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 83-летний житель столицы, поверив рекламе брокерского сайта в интернете, решил попробовать свои силы в инвестировании. Объявление обещало внушительную прибыль даже при скромных вложениях.

Перейдя по рекламной ссылке на теневой веб-сайт, он оставил свои контактные данные. Мужчине перезвонил менеджер и убедил его зарегистрироваться на платформе за 8,6 тысячи рублей. Следуя инструкциям назначенного «куратора», пенсионер начал переводить деньги. Изначально суммы были невелики - от 12 до 30 тысяч рублей. Но вскоре аферисты предложили мужчине значительно увеличить доходы. Поверив мошенникам, он перечислил им более 300 тысяч рублей.

Дальнейшая «работа с клиентом» осуществлялась различными брокерами, уверявшими его в росте прибыли. Но когда пенсионер предпринял попытку снять свои средства, он столкнулся с серией препятствий: начиная с комиссий за вывод средств, заканчивая платами за обслуживание и закрытие счета. Все операции ему пришлось оплачивать.

В общей сложности мужчина совершил порядка 25 платежей и лишился около 1,2 миллиона рублей. Лишь спустя несколько месяцев он понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.

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