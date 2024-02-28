Самый опасный вулкан Попокатепетль пробудился в Мексике

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Попокатепетль находится в центральной части страны. По данным Национального центра по предотвращению стихийных бедствий Мексики, со вторника, 27 февраля, произошло уже 77 выбросов пепла.

Спасатели заявили о втором уровне вулканической угрозы. На этом фоне в аэропорту Бенито Хуареса отменили некоторые рейсы.

В ста километрах от Попокатепетля проживает почти 25 миллионов человек. Мексиканские власти пока не приняли решение об их эвакуации. В последний раз вулкан выбрасывал столб пепла в ноябре 2023 года.

В январе в Исландии произошло крупное извержение вулкана Эльдфедль , в результате которого пострадал город Хеймаэй.