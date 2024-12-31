31 декабря 2024, 09:24

Самую большую сумму перевода мошенникам в 2024 году назвали в МВД

РИА «Новости»
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Один человек перевел мошенникам около 180 миллионов рублей, это наибольшая подобная сумма в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что не ведут подробную статистику по сумме ущерба для каждого из потерпевших.

«Как пример, в 2024 году ущерб от совершенного с использованием коммуникационных технологий в отношении физического лица хищения составил около 180 миллионов рублей», - заявили в МВД.

При этом средства перевели на счет злоумышленников без привлечения курьеров. В пресс-службе отметили, что мошенники стали тщательней координировать действия потерпевших, вовлекая их в оформление займов или кредитов, продажу недвижимости.

Ранее в МВД заявили об активизации телефонных аферистов перед Новым годом. Они придумали новую схему обмана, уговаривая жертв даже пойти на преступление.

МВД РФ Мошенничество Россия
31 декабря 2024, 05:15
Специалисты из РФ примут участие в изучении черных ящиков лайнера AZAL в Бразилии
РИА «Новости»
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Российские специалисты наравне с коллегами из Казахстана и Азербайджана приедут в Бразилию, чтобы участвовать в расшифровке черных ящиков с потерпевшего крушение самолета Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом сообщили на сайте бразильских ВВС.

Три российских специалиста и такое же число азербайджанских экспертов будут следить за процессом расшифровки данных черных ящиков, которые прибудут в центр расследования и предоставления авиационных происшествий (CENIPA) 31 декабря.

После завершения работ всю полученную информацию передадут Управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана в соответствии с принятыми международными протоколами.

Специалисты CENIPA используют «технологию трехмерной анимации в виртуальной реальности с полной визуализацией полета». Это позволит им точно определить такие параметры, как траектория движения лайнера, его скорость и высоту, а также работу системы и органов управления полетом.

Ранее вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что промежуточные выводы расследования причин авиакатастрофы озвучат в течение 30 дней.

Казахстан Бразилия Авиакатастрофы Самолеты Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау
31 декабря 2024, 01:15
Силовики объявили розыск трех вооруженных дезертиров в Белгородской области
РИА «Новости»
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Полиция в Белгородской области объявила в розыск трех дезертиров, сбежавших с оружием из штурмовой роты. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Трое рядовых штурмовой роты <…> сбежали с автоматами 30 декабря. Их поиск пока не дал результатов», - уточнил канал.

Вооруженных дезертиров разыскивает личный состав регионального УМВД.

До этого силы спецподразделения ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали двух пьяных дезертиров в Белоострове, сбежавших из зоны спецоперации. По данным «Фонтанки», оба подписали контракт с Минобороны РФ, находясь в колонии.

Ранее комитет госбезопасности Республики Южная Осетия сообщил о задержании южноосетинскими пограничниками беглого российского военного и его пособников на границе с Грузией. Дезертира вернули в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Его пособников из Грузии суд в Цхинвале заключил под стражу.

Военные Полиция Белгородская область
30 декабря 2024, 22:25
Стало известно, когда опубликуют промежуточный отчет по авиакатастрофе в Актау
РИА «Новости»
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Правительственная комиссия Казахстана по расследованию причин авиакатастрофы у города Актау самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) озвучит предварительные выводы в течение 30 дней. Об этом в интервью агентству «Казинформ» сказал член комиссии, вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев.

«В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования», - заявил он.

Ластаев отметил, что сейчас эксперты проводят полевой этап расследования. Они оценят собранные в специально организованном ангаре в аэропорту Актау фрагменты воздушного судна, отпечатки в месте крушения самолета, а также сделанные слепки.

Ранее Минтранс Казахстана сообщил об отправке черных ящиков потерпевшего крушение лайнера в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Самолет рейса Баку - Грозный разбился 25 декабря, погибли 38 человек. Пострадавших при крушении лайнера трех граждан Азербайджана отправили из Актау на родину.

Авиация Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Азербайджан Крушение самолета в Актау
30 декабря 2024, 18:57
Автозаправка загорелась в Грозном
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В Грозном произошел пожар на автозаправочной станции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что огонь охватил автоцистерну с топливом, автомагазин и операторскую АЗС. Пожар на 450 квадратных метрах потушили 82 специалиста и 14 единиц техники МЧС России, пострадавших нет. Причина ЧП выясняется.

«Благодаря грамотным действиям сотрудников МЧС России удалось минимизировать ущерб, не допустить разгерметизации цистерн на АЗС и перехода огня на расположенные неподалеку здания», - заявили в ведомстве.

В воскресенье «Газель» попала в аварию с фурой неподалеку от автозаправки на проспекте Энергетиков в Дзержинском, оба автомобиля вспыхнули. На место оперативно прибыли пожарные бригады , информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел в Краснодаре , огонь разгорелся на овощной базе в поселке Агроном.

Пожары МЧС РФ

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