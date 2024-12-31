Самую большую сумму перевода мошенникам в 2024 году назвали в МВД

В ведомстве отметили, что не ведут подробную статистику по сумме ущерба для каждого из потерпевших.

«Как пример, в 2024 году ущерб от совершенного с использованием коммуникационных технологий в отношении физического лица хищения составил около 180 миллионов рублей», - заявили в МВД.

При этом средства перевели на счет злоумышленников без привлечения курьеров. В пресс-службе отметили, что мошенники стали тщательней координировать действия потерпевших, вовлекая их в оформление займов или кредитов, продажу недвижимости.

Ранее в МВД заявили об активизации телефонных аферистов перед Новым годом. Они придумали новую схему обмана, уговаривая жертв даже пойти на преступление.