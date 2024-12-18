Самой младшей восемь лет. Появился список пострадавших в поезде в Мурманской области

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К 22 часам власти установили личности 13 пострадавших. Имена трех женщин и одного мужчины, по словам Чибиса, неизвестны. В Полярные Зори отправились три пассажира, в Апатитско-Кировскую ЦРБ - один человек. Остальных доставили в Кандалакшскую ЦРБ.

Среди несовершеннолетних восьмилетняя девочка, 10- и 16-летние мальчики. Самой старшей пострадавшей 72 года.

«Личность погибшей, которой было около 50 лет, продолжает устанавливаться», - сообщил губернатор.

МЧС Мурманской области запустило телефон доверия для психологической помощи пострадавшим. За получением справочной информации близкие пассажиров смогут обратиться на горячую линию.