Самоуправство, халатность или порча имущества. По каким статьям могут проверить выбросившую Твикса проводницу

По словам специалиста, речь идет о таких уголовно наказуемых составах, как самоуправство (статья 330 УК РФ, арест до шести месяцев), умышленная или по неосторожности порча имущества (статьи 167, 168 УК РФ, лишение свободы на срок до одного года или двух лет), а также халатность (статья 293 УК РФ, арест до трех месяцев).

«Как неоднократно заявлялось ранее, говорить о статье о жестоком обращении с животными пока не приходится ввиду отсутствия прямого умысла», - пояснил Хаминский.

При этом Хаминский обратил внимание, что при проверке могут вскрыться факты, которые подтвердят невиновность проводницы. Речь идет, например, о том, что при посадке на поезд билет на Твикса не предъявили, а пассажир проследовал в купе, не предупреждая о том, что везет с собой питомца.

«Сегодня многие переноски для мелких животных практически не отличаются от обычных сумок, и проводница могла этого не заметить», - не исключил юрист.

Также эксперт допустил вариант, что Твикс ехал в соседнем вагоне и проводница просто не могла знать о его наличии.

«Нахождение в вагонах поезда безнадзорных животных не допускается, и сотрудница РЖД могла действовать по ситуации. В любом случае виновность устанавливает не общественное мнение, а следствие и суд», - подчеркнул собеседник «360».

Хаминский добавил, что в будущем надо сделать все возможное, чтобы аналогичная ситуация не повторилась с другими домашними питомцами.

Юрист подчеркнул, что ранее, до момента, когда стало известно, что Твикс погиб, большинство публикаций и мнений об этой истории основывались на эмоциях.

«Не только зоозащитники, но и простые люди примеряли ситуацию на себя и сопереживали хозяевам выброшенного кота. Теперь установлено, что Твикс погиб , и отпала самая большая неопределенность в оценке действий проводницы», - указал он.

Теперь, по его словам, можно озвучить предварительное мнение о ее виновности или невиновности. А окончательные выводы сделают следствие и суд.