Самосвал врезался в автокран на МКАД

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На внешней стороне 24 километра МКАД самосвал врезался в стоящий автокран. По данным источника, в результате пострадали три человека. На место случившегося прибыли оперативные службы столицы.

В дептрансе Москвы предупредили, что в движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Накануне на Марксистской улице столицы произошла авария с шестью иномарками. Три человека пострадали. Известно, что в аварию попали машины Porsche, Volvo, Toyota, Kia и Skoda.

В этот же день водитель Nissan наехал на мачту светофора в Москве. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи.