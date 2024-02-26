Самосуд устроили над школьником в Москве за сплетни о пятикласснице

По информации СМИ, семиклассник рассказал всему классу о якобы непристойном поведении девочки. За это мальчику устроили самосуд: его поставили на колени и заставили извиняться. Оскорбленная девочка даже дала ему пощечину.

После этого другой 15-летний подросток ударил школьника коленом в лицо, в результате тот потерял сознание.

Мать потерпевшего обратилась в полицию, после того как она увидела видео с избиением сына в соцсетях. Правоохранительные органы организовали проверку после произошедшего.

Ранее подростки толпой избили мальчика рядом со школой в Махачкале.