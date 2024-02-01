Самолеты столкнулись на взлетной полосе в Японии

Оба самолета принадлежали авиакомпании All Nippon Airways. Они столкнулись друг с другом около 10:10 (04:10 по московскому времени) во время маневрирования на взлетно-посадочной полосе для внутренних рейсов.

Пассажиры и члены экипажа не пострадали, но сбилось расписание - из-за столкновения пришлось отменить 10 рейсов. Началось расследование.

Похожий случай произошел 16 января в аэропорту Син-Титосэ в префектуре Хоккайдо. Самолет авиакомпании Korean Air , вылетавший в Сеул, врезался в лайнер Cathay Pacific, который находился на стоянке после рейса из Гонконга. Аварию связали с сильным снегопадом.