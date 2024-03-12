12 марта 2024, 13:25

Самолет загорелся над аэродромом в Иванове

РИА «Новости»
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В Иванове над аэродромом загорелся самолет. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По информации Telegram-канала Baza, ЧП произошло в районе Пустошь-бор. Местные жители увидели густой черный дым в разных частях города.

Самолеты
12 марта 2024, 14:07
Ангар с деревянными паллетами загорелся в Петербурге
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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 12 марта загорелся ангар с деревянными паллетами. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

К тушению пожара привлекли 32 человека, задействовали шесть единиц спецтехники. К 12:29 спасатели ликвидировали открытое горение. Экстренные службы выясняют обстоятельства возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне во Фрунзенском районе произошел пожар в многоэтажном доме на проспекте Славы. Горела пятикомнатная квартира. Спасатели потушили возгорание за полчаса. Никто из жильцов не пострадал.

Санкт-Петербург Пожары
12 марта 2024, 13:41
На борту упавшего в Ивановской области Ил-76 было 12 человек
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На борту самолета Ил-76, совершившего жесткую посадку в Ивановской области, находились 12 человек. Такие данные опубликовал Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, самолет сейчас находится на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома.

Борт наполовину разрушен. На месте вспыхнул сильный пожар , уточнил он.

По данным НТВ , во время захода на экстренную посадку у Ил-76 отвалился двигатель. Все обстоятельства ЧП уточняются.

По данным Telegram-канала Shot, самолет совершил аварийную посадку в поле рядом с деревней Подталицы, не дотянув около двух километров до Северного аэродрома. Пилот судна увел его в сторону от жилых домов.

Авиация
12 марта 2024, 11:36
Грузовик в Забайкалье перевозил икру и крабов на 14,5 миллиона рублей
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали на трассе возле Читы грузовик, который перевозил красную икру и камчатского краба. Возбуждено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее словам, полицейские нашли больше двух тонн икры, почти 300 коробок с крабом общим весом около трех тонн. Общая стоимость рыбной продукции превысила 14,5 миллиона рублей.

Грузовиком управлял житель Карачаево-Черкесии. Он стал фигурантом уголовного дела.

Ранее столичные полицейские изъяли из незаконного оборота более 10 тонн рыбной продукции. Преступники закупали занесенные в Красную книгу виды рыб и занимались их переработкой.

Уголовное дело Грузовики Россия Переработка
12 марта 2024, 11:01
Самогонный аппарат взорвался в квартире в Челябинске
РИА «Новости»
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Взрыв произошел в квартире девятиэтажного дома на улице Захаренко в Челябинске. Оказалось, что хлопок спровоцировали пары спирта при самогоноварении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным спасательного ведомства, в квартире на четвертом этаже находился самогонный аппарат на электрических тэнах. В результате взрыва повреждения получила металлическая дверь и остекление жилья.

Мужчину с ожогами доставили в местную больницу. Спасатели не стали эвакуировать соседей, поскольку угрозы их безопасности не было. Информацию о состоянии пострадавшего в МЧС не привели.

Накануне в одном из столичных отделений «Почты России» взорвалась посылка , в которой находилась граната для страйкбола.

МЧС РФ Челябинск

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