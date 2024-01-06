Самолет задержали в Сочи из-за дебошира на борту

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«Рейс задерживается, хулиган на борту воздушного судна, поэтому вызвали службы и полицию. Неадекватный пассажир», - сказала она.

Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в 19:10. По словам очевидцев, один из пассажиров стал курить прямо на борту. Мужчина не реагировал на просьбы экипажа, поэтому к самолету вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Полиция сняла дебошира, после этого воздушное судно вылетело в Санкт-Петербург.

Ранее правоохранители завели уголовное дело по статье о хулиганстве на 41-летнего москвич. Он устроил драку на рейсе Москва - Минеральные Воды и сломал руку бортпроводнику. Потасовка началась из-за того, что дебошир распивал алкоголь и матерился.