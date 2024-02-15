Самолет задержали из-за драки двух военнослужащих в Шереметьево

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По данным канала, конфликт произошел в московском аэропорту Шереметьево. Двое военнослужащих, возвращавшихся в Хабаровск из зоны СВО, устроили потасовку в телетрапе.

Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Разнять их смогли прибывшие на место сотрудники транспортной полиции. В результате драки одному из участников сломали нос. Мужчину госпитализировали.

Самолет все же вылетел в Хабаровск, но с получасовой задержкой.

В конце января мужчина в военной форме устроил скандал на рейсе Москва - Челябинск. Пассажиры рассказали, что дебошир оскорблял женщин и проводниц, обвиняя их в продажном поведении. После посадки мужчину передали полицейским.

Вылет рейса Москва - Хабаровск задержали на полчаса из-за драки двух участников специальной военной операции во время посадки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.