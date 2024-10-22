Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга

Временные ограничения начали действовать около 21:30. Вылеты нескольких самолетов из Екатеринбурга отложили, а направлявшиеся в город воздушные суда перенаправили на запасные аэродромы.

«Причина - выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации. В работу вводится вторая взлетно-посадочная полоса», - сообщила администрация Кольцово.

Спустя 15 минут аэропорт возобновил прием и отправку самолетов. Судя по онлайн-табло, на вылет после снятия ограничений задержался лишь рейс в Благовещенск.

В сентябре самолет авиакомпании «Россия» из Шарм-эш-Шейха вылетел в Екатеринбург с двухчасовой задержкой из-за угрозы безопасности. Неизвестный во время предполетного брифинга пообещал взорвать лайнер, однако кинологи не нашли на борту ничего подозрительного.