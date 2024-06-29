Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Екатеринбурга

На станции Западная в Новотроицке сошли с рельсов шесть грузовых вагонов, три из них перевернулись. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в Орском районе, на место выехал прокурор. Вагоны сошли с рельсов во время маневровых работ на путях необщего пользования ООО «Аккерман Цемент». В результате аварии никто не пострадал, ЧП не нанесло ущерба окружающей среде.

В пресс-службе отметили, что в вагонах перевозили цемент. Причины схода состава с рельс устанавливаются.

Ранее крупная железнодорожная авария произошла на перегоне Инта-1 - Угольный в Коми. Поезд Воркута - Новороссийск сошел с рельсов, в результате пострадали до 40 человек, три пассажира погибли. Один из пострадавших рассказал 360.ru, что вагон, в котором он находился, почти сразу после ЧП начал заполняться водой. По его словам, многие получили травмы позвоночника и шеи.

РЖД 28 июня восстановили размытую насыпь и запустили второй путь.