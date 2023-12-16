Самолет во время санитарного рейса выкатился за пределы ВПП при посадке на Камчатке

ЧП случилось накануне, 15 декабря. Самолет не получил повреждений. После того как его осмотрели и оказалось, что препятствий для дальнейшего полета нет, он все-таки доставил в Петропавловск-Камчатский жителя поселка Оссора, которому требовалась медпомощь.

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Ее сотрудники выяснят, выполнил ли экипаж нормативные требования при заходе на посадку, и оценит действия оператора аэродрома по содержанию ВПП. Если обнаружатся нарушения, прокуроры примут меры реагирования для привлечения виновных к ответственности.

В конце ноября в якутском Олекминске самолет Ан-24 не смог сесть из-за неосвещенной взлетно-посадочной полосы.