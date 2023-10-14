Самолет ВМС США нарушил воздушную границу России

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По данным авторов сообщения, нарушителя обнаружила дежурная система противовоздушной обороны. Самолет пролетел над российскими водами в 11:16 на высоте от 900 до 3,2 тысячи метров на скорости 340 километров в час. Весь полет занял у него около 30 минут после чего он покинул воздушное пространство России.

В Telegram-канале отметили, что это не первый случай нарушения воздушного пространства на севере России. На минувшей неделе в этом же районе появились два стратегических самолета-разведчика НАТО. Первый борт принадлежал США, второй - Норвегии.

Ранее западные самолеты-разведчики чаще летали в районе Крыма. В конце сентября в 200 километрах от полуострова полуострова заметили патрульный разведывательный противолодочный самолет Военно-воздушных сил США Boeing P-8A Poseidon.

Согласно открытым данным, он вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, расположенной на Сицилии. Самолет кружил над нейтральными водами недалеко от Крыма, а после отправился к побережью Румынии.