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На борту лайнера авиакомпании «Уральские авиалинии» находились 162 пассажира, никто из них не пострадал. Аварийная посадку пришлось выполнить по техническим причинам, указали в пресс-службе.

Прокуратура проведет проверку и оценит соблюдение обязательных требований при подготовке самолета к вылету.

Ранее в аэропорт вылета вернулся пассажирский борт «Аэрофлота» , следовавший из Антальи в Санкт-Петербург. Экстренную посадку пилотам пришлось совершить из-за технической неисправности.

Одна из пассажирок призналась журналистам, что очень испугалась и успела попрощаться с жизнью. По ее словам, экипаж не просил людей надевать кислородные маски и спасательные жилеты. Еще один пассажир рассказал, что лайнер трясло во время взлета.