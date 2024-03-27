Самолет вернулся во Внуково из-за танцев неадекватного пассажира

По словам очевидцев, мужчина начал что-то выкрикивать на английском языке и пританцовывать в салоне. Пилоты решили вернуться в аэропорт из-за его выходок.

Неадеквата и его двух его спутниц вывели из самолета сотрудники полиции. Свидетели также рассказали, что дебошир вел себя вызывающе уже у стойки регистрации.

«Парень громко слушал музыку с телефона, кричал что-то нечленораздельное и вообще вел себя странно», - уточнили они.

Пассажиры рейса ждут вылета в Турцию уже более полутора часов, уточнил канал. По его данным, лайнер вскоре должен вылететь из Внуково.

Ранее рейс Мурманск - Москва задержали из-за шутки пассажира, заявившего, что у него в рюкзаке находится бомба. После проверки выяснилось, что ни в его сумке, ни на борту самолета взрывного устройства не было.

Авиалайнер компании Turkish Airlines, следовавший рейсом Москва - Стамбул, вернулся в аэропорт Внуково из-за диких танцев неадекватного пассажира на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.