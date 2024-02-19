Самолет в Сербии пробил фюзеляж об огни взлетно-посадочной полосы

Мужчину, поступившего в приемное отделение горбольницы № 2 Миасса в Челябинской области, уложили не на кушетку, а на пол. Горожанин пролежал в таком положении несколько часов. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Прохожие вызвали скорую мужчине, который лежал в состоянии алкогольного опьянения прямо на улице. Местные жители беспокоились, что тот может замерзнуть. Медики не нашли у мужчины никаких повреждений и отвезли его в больницу.

«Сотрудниками скорой помощи мужчина уложен на пол, так как в состоянии алкогольного опьянения мог упасть с кушетки и получить травмы», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

В медучреждении пациента осмотрели терапевт и хирург, но не выявили показаний для госпитализации.

Ранее врача-рентгенолога в Кировской городской больнице обвинили в пьянстве на рабочем месте. Медработница в ответ на жалобы заявила, что во время рабочей смены у нее умерла бабушка. В Минздраве Кировской области указали, что из-за сильного эмоционального состояния врач приняла лекарство.