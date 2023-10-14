Самолет в Приморье экстренно приземлился из-за неисправности двигателя
Следователи начали проверку по факту аварийного приземления самолета Sukhoi Superjet в Приморском крае из-за неисправности двигателя. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
В ведомстве уточнили, что борт сообщением Владивосток - Чита 14 октября совершил аварийную посадку на аэродроме вылета по причине неисправности левого двигателя.
Возвращение самолета в воздушную гавань произошло успешно, пострадавших нет. Специалисты начали проверку причины технической неисправности.
Приморский следственный отдел по факту ЧП начал доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По результатам расследования ведомство примет процессуальное решение.
Ранее самолет SuperJet 100 экстренно приземлился в Самаре из-за проблемы с подкрылками. На борту находились 86 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.