Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Кольцово из-за больного пассажира
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был лететь из Екатеринбурга в Дубай, вернулся в аэропорт Кольцово. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово.
«Встречали борт сотрудники врачебного здравпункта Кольцово и медики скорой», - уточнили в воздушной гавани.
Информация о состоянии пассажира не поступала.
Изначально вылет самолета был запланирован на 08:00 по местному времени. В итоге рейс отправился в 10:34, указано в онлайн-табло аэропорта.
Ранее самолет Стамбул - Москва экстренно сел в Астрахани из-за поломки. Всех пассажиров рейса эвакуировали в здание аэропорта. В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что воздушное судно посадили в Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета.