Самолет «Уральских авиалиний» не долетел до Петербурга и застрял в Новосибирске

Рейс U6-174 задержался на несколько часов, и авиакомпания не смогла доставить путешественников в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге к 11:20. После посадки на Урале самолет планировал вылететь в Петербург.

«Мы вылетели на 50 минут позже. Самолет посадили в Новосибирске на дозаправку, а потом мы не смогли взлететь. Нас два часа продержали на „парковке“ для самолетов», - рассказала пассажирка Ольга.

В пресс-службе компании «Уральские авиалинии» сообщили, что рейс задержали из-за возможной неисправности. Специалисты провели техническую проверку авиалайнера, чтобы обеспечить пассажирам безопасный полет.

Ранее в Москве отменили или перенесли более 50 рейсов. Такое решение авиакомпании приняли из-за непогоды и сильного снегопада, который ухудшил видимость. Задержки вылетов произошли в двух аэропортах столицы.

Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в аэропорту Новосибирска - вылет в Петербург перенесли из-за технических проверок. Об этом сообщило издание E1.ru.