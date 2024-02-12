12 февраля 2024, 11:19

Самолет столкнулся с передвижным трапом в Шереметьеве

РИА «Новости»
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Самолет, севший в Шереметьеве, зацепил крылом автотрап, когда его буксировали на место стоянки после посадки. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел после посадки, когда тягач транспортировал самолет к месту высадки людей. Во время аварии в самолете находились пассажиры. Воздушное судно получило довольно серьезные повреждения и нуждается в ремонте. Пострадавших нет.

В пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры уточнили, что столкновение произошло вечером 11 февраля при буксировке воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Баку. Происшествие не повлекло задержек в отправлении авиарейсов.

В конце января самолет с неисправным двигателем едва не вылетел из Улан-Удэ в Москву. Проблему обнаружили при разгоне лайнера на взлетной полосе. Почти 200 пассажиров, из них четверо детей, высадили и отправили обратно в терминал.

Самолеты Аэропорт Шереметьево Москва
12 февраля 2024, 11:01
Момент взрыва в Элисте сняли на видео
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В Элисте прогремели два взрыва. Больной шизофренией не поладил с сотрудниками центра по оказанию психологической помощи. «360» показал видео произошедшего на улице Клыкова.

Первый взрыв прогремел вечером 10 февраля в многоэтажном доме на улице Клыкова, где центр психологической помощи занимал административное помещение. Погиб один человек, пострадали пятеро. Одного из раненых после обследования отпустили лечиться амбулаторно.

Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения на базе средней школы № 17. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков объявил, что им позволят вернуться домой только после обследования несущих конструкций.

Взрывное устройство, по версии следствия, принес погибший - клиент центра , страдавший шизофренией. Он поругался с сотрудником и привел в действие взрывчатку. Сотрудники Росгвардии приехали к подозреваемому домой, во время обыска прогремел второй взрыв. Пострадали три бойца. Следком показал видео с места происшествия.

Взрывы Видео
12 февраля 2024, 10:39
Пятилетнюю девочку нашли убитой в лесу под Новосибирском
РИА «Новости»
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В лесу в Новосибирской области нашли мертвой пятилетнюю девочку. Предварительно, ее убили. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Девочка пропала в Новосибирске 23 января. На поиски отправились правоохранители и волонтеры. Две недели они безуспешно искали ее. В начале февраля очевидцы рассказали, что видели девочку рядом с магазином у села Толмачево. Полицейские и добровольцы отправились на поиски в тот район. И только 8 февраля тело девочки нашли в лесном массиве.

По предварительной информации, ее убили. На теле девочки обнаружили признаки насильственной смерти.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, вместе с девочкой в период с 20 по 23 января пропала ее мать. Они проживали в Кировском районе областного центра. Сначала нашли тело женщины. Ее обнаружили на территории Тогучинского района. Спустя время нашли мертвой ее дочь на территории Новосибирского района.

Подозреваемым в исчезновении женщины с ребенком оказался 31-летний житель областного центра. Сразу после того, как жертвы пропали, он уехал в Казахстан.

«Двадцать пятого января обвиняемый задержан компетентными органами иностранного государства, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию», - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.

Уголовное дело Убийства Дети Женщины
12 февраля 2024, 10:22
Развился молниеносно. Школьница умерла от менингита в Липецкой области
РИА «Новости»
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Одна из учениц лицея № 6 в Данкове умерла от менингита. О смерти девочки сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.

По данным правительства региона, одна из учениц лицея умерла 9 февраля в Липецкой областной инфекционной больнице. У девочки выявили менингококковую и пневмококковую инфекции. По словам медиков, течение болезни было молниеносным.

После случившегося в лицее на неделю приостановили занятия. За это время в здании обработают помещения, дезинфицируют воздух рециркуляторами. Сейчас медики проводят все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, добавили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора также обследовали людей, которые контактировали с ребенком. Им дали необходимые рекомендации, они находятся под наблюдением врачей Данковской больницы.

«Среди контактных выявлено два носителя инфекции. Они госпитализированы в областную инфекционную больницу», - уточнили в пресс-службе.

В правительстве добавили, что предпринимают меры, чтобы не допустить распространения инфекции. В рамках профилактических мероприятий привили уже более 150 человек.

Дети Больницы
12 февраля 2024, 08:44
Вспыхнувший на трассе М5 грузовик сняли на видео
РИА «Новости»
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В Челябинской области грузовик загорелся на обочине трассы М5 «Урал». На время тушения в месте аварии ограничили автомобильное движение, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Возгорание произошло утром 12 февраля на 1646-м километре трассы Москва - Челябинск. В ведомстве не уточнили причину ЧП, но сообщили, что никто не пострадал. Пресс-служба Госавтоинспекции объявила о закрытии движения.

На кадрах охваченный огнем грузовик стоял на обочине недалеко от построек. К месту ЧП подъехали две пожарные машины и одна полицейская.

На Сахалине в Тымовском районе произошло смертельное ДТП. Иномарка под управлением пьяного человека без водительских прав выехала на встречную полосу и столкнулась с другой машиной. Погибли три человека, двоих госпитализировали. Среди пострадавших - семилетний ребенок. Госавтоинспекция показала видео с места аварии.

Пожары Челябинская область Грузовики Дороги

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