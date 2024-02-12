Самолет столкнулся с передвижным трапом в Шереметьеве

Инцидент произошел после посадки, когда тягач транспортировал самолет к месту высадки людей. Во время аварии в самолете находились пассажиры. Воздушное судно получило довольно серьезные повреждения и нуждается в ремонте. Пострадавших нет.

В пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры уточнили, что столкновение произошло вечером 11 февраля при буксировке воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Баку. Происшествие не повлекло задержек в отправлении авиарейсов.

В конце января самолет с неисправным двигателем едва не вылетел из Улан-Удэ в Москву. Проблему обнаружили при разгоне лайнера на взлетной полосе. Почти 200 пассажиров, из них четверо детей, высадили и отправили обратно в терминал.