13 декабря 2024, 09:39

Самолет SSJ-100 Санкт-Петербург — Москва вынужденно вернулся в Пулково

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Самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Санкт-Петербург — Москва по техническим причинам вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об 360.ru сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Представители перевозчика подчеркнули, что в воздушной гавани не объявляли аварийную ситуацию «Посадка самолета совершена в 8:22. Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне после 9:00», - отметили в пресс-службе.

Ранее источник РЕН ТВ сообщал о разгерметизации салона самолета. Это, по его словам, и стало причиной вынужденного возвращения самолета в аэропорт вылета.

В конце ноября вылетевший из Сочи Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. Пассажиров эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В декабре произошло еще одно ЧП с SSJ-100 - борт экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод, не долетев до Сочи. Решение о посадке приняли из-за сработавшего датчика неисправности топливного фильтра.

Санкт-Петербург Самолет SSJ-100 Самолеты Москва
13 декабря 2024, 07:28
Стоматологи в Хабаровском крае удалили пациентке 16 зубов без показаний
Freepik
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Врачи стоматологической клиники в Хабаровске удалили пациентке 16 зубов без причины. За это больница заплатила штраф размером более одного миллиона рублей и возместила моральный вред, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что происшествие случилось в октябре прошлого года. Женщина пришла лечить зубы в клинику. Там лечащий врач удалил ей 16 зубов и поставил протезы, которые не соответствовали физиологической особенности. В итоге у пациентки возникли осложнения.

Повторные походы в ту же клинику только осложняли положение. Тогда пациентка обратилась в другую больницу. Там врачи заявили, что ей не нужно было удалять 16 зубов, а протезы поставили неправильно.

«Решением Хабаровского районного суда с медицинской организации взысканы денежные средства, неустойка, штраф и компенсация морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинских услуг на общую сумму 1,1 миллиона рублей», - сообщила прокуратура.

Ранее в Ленинградской области шестилетняя девочка умерла после того, как ей удалили зуб в одной из клиник. Во время оказания стоматологических услуг она потеряла сознание. Прибывшие на место ЧП медики не смогли ей помочь, ребенок умер.

Штрафы Рубль Суд Дети Больницы Врачи Женщины
13 декабря 2024, 04:34
Родителям подростка, устроившего поножовщину в школе, пригрозили депортацией в Армению
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Родителей подростка, который устроил поножовщину в краснодарской школе, могут депортировать. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Семье вменяют нарушение правил въезда и режима пребывания в стране, рассказал собеседник агентства. Также он добавил, что на Кубань семья приехала из Армении.

В пятницу, 8 декабря, восьмиклассник с ножом напал на учеников школы № 94 в поселке Российский в Краснодарском крае. Два подростка получили ножевые ранения , еще одного госпитализировали с переломом носа и сотрясением мозга.

Краевой Следственный комитет завел уголовное дело о хулиганстве.

В среду, 11 декабря, суд избрал меру пресечения для подростка в виде запрета определенных действий: ему нельзя ходить в школу и пользоваться интернетом.

Армения Уголовное дело Суд Школы Семья Поножовщины Краснодарский край
13 декабря 2024, 02:38
Кораблекрушение на суше. Микроавтобус влетел в 20-метровую яхту на трассе под Тверью
Пресс-служба МВД
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Микроавтобус Mercedes врезался в яхту на трале. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в официальном Telegram-канале.

Предварительно, в ДТП виновен водитель микроавтобуса, он превысил скорость. Mercedes влетел сначала в яхту, установленную на трале, а затем врезался в автомобиль Nissan Qashqai.

Уже на месте полиция провела опрос очевидцев. В результате удалось выяснить, что трал с яхтой застрял на повороте. Яхта перекрывала часть трассы. При аварии никто не пострадал.

По данным Telegram-канала Baza , речь идет о яхте, стоимость которой доходит до 30 миллионов рублей. Издание утверждает, что в темноте никто не установил опознавательные знаки на застрявшее судно, после чего в его корму врезалась маршрутка.

Ранее смертельное ДТП с мусоровозом произошло на шоссе Ракитки в Москве. Один человек погиб.

ДТП Полиция Mercedes
13 декабря 2024, 02:27
Тело второго горняка извлекли из-под завалов на шахте «Инаглинская» в Якутии
РИА «Новости»
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Из-под завалов на шахте «Инаглинская» в Якутии извлекли тело второго горняка, пропавшего после обрушения. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило МЧС России.

По словам представителей ведомства, на месте обрушения работали 16 спасателей и три единицы техники.

«Аварийно-спасательные работы осложнялись количеством горной массы и тупиковой структурой шахты», - сообщили в МЧС.

Всего из-за обрушения горной массы на месторождении в Нерюнгринском районе под завалами оказались два человека. Первого спасатели извлекли днем 12 декабря, он был в сознании. По данным пресс-службы прокуратуры республики, его госпитализировали.

Ранее на Урале на шахте «Ново-Кальинская» погиб рабочий. Обрушение породы произошло из-за горно-тектонического удара.

Шахты Спасатели Якутия Обрушения Рабочие места Россия

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