Представители перевозчика подчеркнули, что в воздушной гавани не объявляли аварийную ситуацию «Посадка самолета совершена в 8:22. Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне после 9:00», - отметили в пресс-службе.

Ранее источник РЕН ТВ сообщал о разгерметизации салона самолета. Это, по его словам, и стало причиной вынужденного возвращения самолета в аэропорт вылета.

В конце ноября вылетевший из Сочи Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. Пассажиров эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В декабре произошло еще одно ЧП с SSJ-100 - борт экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод, не долетев до Сочи. Решение о посадке приняли из-за сработавшего датчика неисправности топливного фильтра.