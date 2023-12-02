Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево

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Самолет приземлился в терминале D. Информации о деталях случившегося не поступало. Другие подробности ЧП уточняются.

Telegram-канал «112» сообщал, что к экстренной посадке в воздушной гавани Москвы готовился самолет Airbus А320. По предварительным данным, причиной стал отказ одного из двигателей.

Накануне самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Санкт Петербурге. На воздушном судне произошла техническая неисправность. Уточняется, что борт летел из Калининграда в Москву.

Другой самолет «Аэрофлота» в тот же день совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. На Boing-737 сработал датчик падения давления в колесе стойки шасси.