Самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы и увяз в сугробе на Камчатке

Житель Дагестана опубликовал в социальной сети видео с угрозами расправы в адрес известного спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Мужчину задержали, сообщила пресс-служба МВД республики.

«Сотрудники МВД по Республике Дагестан установили и задержали подозреваемого - 27-летнего жителя Махачкалы. <…> Мужчина угрожал расправой в адрес руководителя одного из отделов полиции, бизнесмена и одного из именитых спортсменов республики», - отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что собранный материал полицейские передали в суд для принятия процессуального решения.

По данным Telegram-канала Mash, задержанным оказался житель Дагестана по имени Ибрагим. В своем видеообращении он сказал, что «убивать нужно не пешек», а людей из своего списка.

Ранее неизвестные расстреляли бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомедрасула Мутаева возле его дома в Махачкале. В день убийства он возвращался с тренировки в школе отца Хабиба Нурмагомедова.