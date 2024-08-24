24 августа 2024, 07:26

Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Якутии

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Самолет Ан-2, вылетевший из поселка Солнечный Усть-Майского района в Якутск, совершил экстренную посадку. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

По предварительной причине, Ан-2 экстренно сел в пяти километрах от поселка Солнечный из-за отказа двигателя. ЧП произошло около 9:30 утра поместному времени (3:30 по московскому). На борту самолета находились 11 человек, в том числе 8 пассажиров. По данным МЧС, никто из них не пострадал.

Точные причины экстренной посадки выясняются, якутская транспортная прокуратура проведет проверку о безопасности полетов. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи-криминалисты, сообщила пресс-служба восточного межрегионального СУТ СК.

Ранее аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево запросил пассажирский самолет из Хабаровска. По информации источника 360.ru, в салоне воздушного судна произошло задымление возле одного из кресел.

Еще одна экстренная посадка самолета в этом же аэропорту была 4 августа - она прошла благополучно, помощь экстренных служб не потребовалась.

Якутия МЧС РФ Самолеты
23 августа 2024, 23:57
В ОНК заявили о дефиците кадров в ИК-19, где произошел захват заложников
РИА «Новости»
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В исправительной колонии № 19 в Суровикине Волгоградской области не хватает 22% сотрудников. Об этом в своем Telegram-канале написал ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников.

«По моей информации, ИК-19 не доукомплектована личным составом (сотрудниками) на примерно 22%», - сообщил Мельников.

Ответсек отметил, что общая нехватка сотрудников ФСИН по региону составляет около 1000 человек, это четверть от штатного расписания.

Осужденные, захватившие заложников в суровикинской колонии, попадали под дисциплинарную комиссию и были злостными нарушителями режима отбывания наказания, ранее сообщил член ОНК Москвы, Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александр Мальцев.

ФСИН Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области
23 августа 2024, 22:12
Ветеран «Альфы» назвал идеальной работу по освобождению заложников в ИК-19 под Волгоградом
РИА «Новости»
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Спецназ Росгвардии идеально, высокопрофессионально и быстро проделал операцию по освобождению заложников, которых захватили в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Об этом заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с РИА «Новости».

«Я считаю высокопрофессиональными действия сотрудников Росгвардии, которые сделали свое дело быстро, без всяких напряжений», - сказал он, отметив, что полчаса времени на освобождение заложников считается идеальным вариантом.

Гончаров объяснил, что злоумышленники в таких случаях должны осознавать, что после содеянного их не пощадят.

Ранее член ОНК Москвы, Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александр Мальцев рассказал, что четверо заключенных, захвативших колонию под Волгоградом, были злостными нарушителями режима отбывания наказания. Они попали под дисциплинарную комиссию, которую собирают, чтобы установить факт нарушения порядка.

Заключенные Спецназ Ветераны Росгвардия Работа Москва Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области
23 августа 2024, 21:58
Пожар сразу в трех домах разгорелся в Ростовской области из-за возгорания камыша
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Спасатели тушат пожар сразу в трех домах — двух жилых и одном строящемся в городе Пролетарск в Ростовской области. Об этом заявили в Telegram-канале МЧС России.

«Пожар произошел из-за возгорания камыша. На месте работают 37 специалистов и 23 единицы техники», - написали в публикации.

Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов, из-за сильного ветра огонь перекинулся на улицу Колпакова. Площадь пожара пока уточняют. Возгоранию присвоили третий ранг. Погибших и пострадавших нет.

Как отметил губернатор Региона Василий Голубев в своем Telegram-канале , очаги возгорания находятся друг от друга на расстоянии в пять километров.

Ранее работники «Мособлпожспаса» потушили пожар в одной из квартир жилого дома в Ступине. Спасатели вытащили из горящего дома мужчину.

Спасатели тушат пожар сразу в трех домах - двух жилых и одном строящемся в городе Пролетарск в Ростовской области. Об этом заявили в Telegram-канале МЧС России.

Спасатели Пожары МЧС РФ Россия
23 августа 2024, 17:28
Волгоградский губернатор рассказал о ситуации с захватом заложников в ИК
Телеканал «360»
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Волгоградская область привела в готовность силы санитарной авиации и больницы в связи с захватом исправительной колонии № 19. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщила пресс-служба региональной администрации.

По его словам, в Суровикинскую больницу поместили четырех пострадавших сотрудников колонии. В связи с ЧП в регионе создали оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.

«Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно», - отметил губернатор.

Он также почеркнул, что угрозы гражданскому населению нет.

Ранее глава Суровикинского муниципального района Роман Слива подтвердил, что здание колонии располагается далеко от жилых домов. Правоохранители перекрыли дорогу в город и приняли все меры, чтобы локализовать ЧП.

Председатель Комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев рассказал, что четырех раненых сотрудников ИК оперируют врачи. Два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщило радио Sputnik.

Заключенные Тюрьмы Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области

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