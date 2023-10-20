Самолет с одним работающим двигателем вынуждено сел в Новосибирске
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Сибирь», летевший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров», - сообщили в ведомстве.
Опасных последствий удалось избежать. Сейчас специалисты выясняют все причины произошедшей неполадки.
Пассажиры временно находились в аэропорту Новосибирска, а затем их отправили в Томск резервным бортом авиакомпании «Сибирь». Прокудатура начала проверку.
Ранее самолет Airbus A320 экстренно сел в поле Новосибирской области. Он выполнял рейс Сочи - Омск, но не смог приземлиться в аэропорту назначения. Airbus A320 перевозил 161 пассажира.
Минздрав Новосибирской области сообщил, что пятерым из них понадобилась медицинская помощь. Следственный комитет завел уголовное дело по факту случившегося.