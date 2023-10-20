Самолет с одним работающим двигателем вынуждено сел в Новосибирске

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«Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров», - сообщили в ведомстве.

Опасных последствий удалось избежать. Сейчас специалисты выясняют все причины произошедшей неполадки.

Пассажиры временно находились в аэропорту Новосибирска, а затем их отправили в Томск резервным бортом авиакомпании «Сибирь». Прокудатура начала проверку.

Ранее самолет Airbus A320 экстренно сел в поле Новосибирской области. Он выполнял рейс Сочи - Омск, но не смог приземлиться в аэропорту назначения. Airbus A320 перевозил 161 пассажира.

Минздрав Новосибирской области сообщил, что пятерым из них понадобилась медицинская помощь. Следственный комитет завел уголовное дело по факту случившегося.