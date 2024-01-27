27 января 2024, 10:59

Самолет с неисправным двигателем едва не вылетел из Улан-Удэ в Москву

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Самолет S7 Airlines с неисправным двигателем чуть не вылетел из Улан-Удэ в Москву. Как сообщил Telegram-канал Shot, проблему обнаружили при разгоне лайнера на взлетной полосе.

«Boeing 737-800 должен был выполнять рейс из Улан-Удэ в столичный аэропорт Домодедово. На борту было 160 пассажиров, из них четверо детей», - уточнили авторы статьи.

Накануне борт проходил техобслуживание. Но когда самолет выехал на взлетно-посадочную полосу и начал разбег, экипаж заметил неисправность. Лайнер вернули на стоянку, а пассажиров отправили в терминал.

Ранее птица врезалась в самолет авиакомпании «Ямал», летевший в Петербург. В результате ЧП воздушное судно повреждений не получило. Экипаж смог благополучно посадить лайнер в аэропорту Пулково.

Самолет S7 Airlines с неисправным двигателем чуть не вылетел из Улан-Удэ в Москву. Как сообщил Telegram-канал Shot , проблему обнаружили при разгоне лайнера на взлетной полосе.

Аэропорт Домодедово Самолеты Авиакомпании Москва
27 января 2024, 07:24
Десятилетняя девочка и 17-летний подросток погибли при пожаре в Канске
пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю
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В городе Канске Красноярского края при пожаре погибли 10-летняя девочка и 17-летний парень. Их бабушку госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК.

Следователи получили информацию о случившемся около 06:00 27 января. Пожар произошел в частном доме в микрорайоне 2-й Стрижевой квартал.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Санкция по статье - до четырех лет лишения свободы. На месте работает следственно-оперативная группа. Она выясняет причину и все обстоятельства пожара.

Ранее, 20 января, при пожаре в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области погибли 63-летняя женщина и ее 16-летний внук. Возгорание случилось в одноэтажном частном доме утром. Спасатели нашли тела во время тушения. Следователи назначили судебные экспертизы для выяснения причин происшествия и установления его обстоятельств.

Пожары СК РФ Следственный комитет России
27 января 2024, 05:32
Младенец умер на руках у матери из-за ошибки акушеров в рязанском роддоме
Freepik
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Младенец умер на руках у матери в Рязани из-за ошибки акушера. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Авторы статьи рассказали, что женщина и ее супруг долго мечтали о малыше. Паре пришлось пройти через две трудные процедуры ЭКО. В итоге пациентке все-таки удалось забеременеть. Плод вырос слишком большим, и врачи рекомендовали женщине согласиться на кесарево сечение. Операцию назначили на 2 декабря.

Однако в эту дату у пациентки ночью отошли воды и она оказалась под попечительством дежурных врачей. Медики отправили ее на естественные роды. Почему решение поменяли в последний момент, неизвестно. Во время подготовки к рождению ребенка врачи приняли ряд неправильных решений, также роженице ввели ошибочные препараты. В итоге, когда ребенок родился, его сердце почти остановилось.

«Сынуле завели сердце с помощью адреналина и подключили к ИВЛ (сам он так и не задышал). Он сразу же впал в кому, так как никаких реакций не было», - рассказала женщина журналистам.

В таком состоянии ребенок прожил 52 дня. Родители назвали его Марком и ежедневно навещали. Младенец не шел на поправку, 22 января его сердце навсегда остановилось.

«Почти три часа мы сидели, обнявшись с сыном, и говорили ему, что все хорошо, что он больше не между небом и землей, что он на небесах - наш ангел», - рассказали родители.

Ранее стало известно о погибшем ребенке в утробе матери в Челябинске. Ребенок скончался из-за длительного ожидания родов. Когда роженица сообщила врачам, что плод начал меньше шевелиться, медики не предприняли никаких действий.

Дети Роддома Врачи Женщины
27 января 2024, 02:59
«Симулянтка». В Сургуте учительница умерла от миокардита после отказа медиков ее лечить
РИА «Новости»
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Молодая учительница умерла от миокардита после того, как врачи Сургутской окружной клинической больницы отказались ее лечить, посчитав симулянткой. Сестра 23-летней девушки обратилась к адвокату, сообщило издание kp.ru.

Светлане Собакиной стало плохо 28 декабря, ее отвезли в больницу. Однако врачи посчитали ее симулянткой и отправили лечиться домой. Родственники устроили скандал, и девушку госпитализировали в инфекционное отделение. По словам сестры Светланы, ей не оказывали должной медицинской помощи.

«Она у вас симулянтка! Ее бы психотерапевту показать. С ОРВИ вообще дома можно лечиться», - привело издание слова медперсонала.

Родственники готовились забрать девушку домой, но ее состояние ухудшилось. Сестра рассказала, что о тяжелом состоянии Светланы стало известно примерно в 17:30, в 19:00 врачи сообщили, что пациентка еще в сознании, а потом перестали брать трубку.

«А в 21:30 реаниматолог позвонил папе и сообщил, что Света умерла», - рассказала сестра погибшей.

В справке о смерти указали причину - острый миокардит и кардиогенный шок. Сестра Светланы намерена разобраться в ситуации и наняла известного адвоката, специализирующегося на медицинских случаях.

Врачи продолжают бороться за жизнь бойца поп-ММА Магомеда Зайналова по прозвищу Веном, выпавшего из окна 10-го этажа. На его восстановление после травм уйдет до полугода.

Адвокаты Скандалы Больницы Болезни Врачи ОРВИ
27 января 2024, 00:38
Житель Омской области натравил на косулю охотничьего пса и добил ее топором
Unsplash
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Житель деревни Александровка натравил на дикую косулю, забредшую на его участок, охотничьего пса, а потом добил раненое животное топором. На него завели дело о жестоком обращении с животными, сообщили пресс-службе УМВД по Омской области.

Видеозапись с убийством косули попала в Сеть. На кадрах видно, что мужчина натравил собаку на дикое животное. Полицейские выяснили, что события происходили в деревне Александровка Марьяновского района Омской области.

«Фигурант, якобы для проверки охотничьих навыков собаки, дал соответствующую команду своему псу породы дратхаар, в результате чего собака набросилась на косулю и стала ее терзать», - сообщили правоохранители.

Мужчине за жестокое обращение с животными грозит до пяти лет лишения свободы.

После смерти кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда в Кирове, СК РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Обвиняемой грозит наказание от штрафа до 80 тысяч рублей или полугодового дохода до ареста на шесть месяцев либо лишение свободы сроком до трех лет.

Уголовное дело Убийства Собаки Животные

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