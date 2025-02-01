Самолет рухнул на жилые дома и автомобили в Филадельфии

Борт рухнул вскоре после вылета из местного аэропорта. Самолет упал на жилые дома и парковку магазина, а также протаранил несколько автомобилей. После этого вспыхнул сильный пожар. На место ЧП прибыли оперативные службы.

По данным Fox News, на борту находились шесть человек. Также есть раненые на земле. Точное число пострадавших уточняется. Правоохранители устанавливаются причины авиакатастрофы и место вылета самолета.

Ранее в Вашингтоне произошло крушение, унесшее жизни 67 человек.

Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом недалеко от аэропорта Рейгана. На борту лайнера среди пассажиров находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.