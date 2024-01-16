Самолет рухнул на трассу в Чили

Виновнику смертельного ДТП, случившегося в Свердловской области год назад, дали условный срок. Об этом сообщил сайт E1.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Приговор мужчине вынесли в Березовском городском суде. Подсудимого признали виновным по статье УК о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Фигуранта приговорили к сроку два года и три месяца.

«По решению суда наказание считать условным с испытательным сроком в два года», - уточнили в Свердловском областном суде.

Мужчине запретили управлять автомобилем в течение двух лет и 10 месяцев. Суд также постановил взыскать с виновника 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Авария, из-за которой судили жителя Свердловской области, произошла на Режевском тракте в конце января 2023 года. Благодаря записи с видеорегистратора, установленного в машине виновника, выяснилось, что он опасно гнал на своем Subaru и зацепил снег на обочине, когда обходил другую машину по правой стороне с резким ускорением. Иномарка ушла в занос и лоб в лоб столкнулась с Renault Fluence. Машину французской марки выбросило с дороги через отбойник.

Погиб 68-летний водитель Renault, его 45-летнего пассажира госпитализировали с переломом стопы. Виновник ДТП получил перелом таза и травму головы.

Режевский тракт считается одним из самых опасных участков в Свердловской области, поскольку на нем происходят серьезные аварии. В ноябре 2023 года здесь случилось ДТП, одной из жертв которого стала шестилетняя девочка.