16 января 2024, 10:38

Самолет рухнул на трассу в Чили

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Легкомоторный пожарный самолет S2R-T660 Turbo разбился на трассе в городе Талька в Чили. О ЧП проинформировала Национальная лесная корпорация (CONAF) на своей странице в соцсети X, сообщили «Известия».

Воздушное судно рухнуло на грузовик, который в этот момент находился на дороге. По предварительным данным, пилот потерял управление, после чего воздушное судно зацепило правым крылом столб ЛЭП, а затем рухнуло.

В результате пилот самолета погиб, еще четыре человека пострадали. В CONAF уточнили, что за штурвалом самолета находился гражданин Испании.

Дополнительных подробностей о состоянии пострадавших в корпорации не привели. Причины и обстоятельства крушения легкомоторного самолета устанавливаются.

Авиация
16 января 2024, 10:39
Суд оставил на свободе виновника смертельного ДТП в Свердловской области
РИА «Новости»
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Виновнику смертельного ДТП, случившегося в Свердловской области год назад, дали условный срок. Об этом сообщил сайт E1.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Приговор мужчине вынесли в Березовском городском суде. Подсудимого признали виновным по статье УК о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Фигуранта приговорили к сроку два года и три месяца.

«По решению суда наказание считать условным с испытательным сроком в два года», - уточнили в Свердловском областном суде.

Мужчине запретили управлять автомобилем в течение двух лет и 10 месяцев. Суд также постановил взыскать с виновника 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Авария, из-за которой судили жителя Свердловской области, произошла на Режевском тракте в конце января 2023 года. Благодаря записи с видеорегистратора, установленного в машине виновника, выяснилось, что он опасно гнал на своем Subaru и зацепил снег на обочине, когда обходил другую машину по правой стороне с резким ускорением. Иномарка ушла в занос и лоб в лоб столкнулась с Renault Fluence. Машину французской марки выбросило с дороги через отбойник.

Погиб 68-летний водитель Renault, его 45-летнего пассажира госпитализировали с переломом стопы. Виновник ДТП получил перелом таза и травму головы.

Режевский тракт считается одним из самых опасных участков в Свердловской области, поскольку на нем происходят серьезные аварии. В ноябре 2023 года здесь случилось ДТП, одной из жертв которого стала шестилетняя девочка.

Суд ДТП
16 января 2024, 10:29
Женщина и 2 ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
РИА «Новости»
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Жертвами пожара в частном жилом доме в Новосибирской области стали женщина и двое детей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России в Telegram-канале.

Пожар произошел в Ордынском районе вечером 15 января.

«После тушения пожара обнаружены тела женщины и двоих несовершеннолетних детей», - указали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Региональная прокуратура признала законным возбуждение дела и взяла на контроль ход его расследования. В ведомстве уточнили, что частный дом находился на Октябрьской улице в поселке Петровском. На место происшествия выехал прокурор Ордынского района Дмитрий Круглов. Он поможет координировать действия правоохранительных органов.

Накануне во время пожара в квартире в Москве погиб 75-летний мужчина. Причины возгорания пока неизвестны, их установят в ходе пожарно-технической экспертизы.

Уголовное дело Пожары Дети Женщины
16 января 2024, 09:07
Крыша торгового центра обвалилась на Сахалине
Pxhere
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На Сахалине непогода привела к ЧП. Крыша одного из торговых центров обвалилась под тяжестью снега. Об этом сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на администрацию района.

На Сахалине непогода привела к ЧП. Крыша одного из торговых центров обвалилась под тяжестью снега. Об этом сообщил РЕН ТВ , ссылаясь на администрацию района.

Крыша обвалилась у торгового центра «У Дельфина» в ночь на вторник, 16 января в Корсакове. Пострадавших в результате ЧП нет. Повреждения получило имущество предпринимателей.

«Со слов представителя собственника, крыша обрушилась ночью - не выдержала снеговой нагрузки», - указал представитель администрации.

Сейчас специалисты чистят крышу от снега. В администрации района уточнили, что собственник здания самостоятельно решит вопросы с предпринимателями, имущество которых пострадало от схода снега.

На Корсаковский район обрушился циклон, принеся более 32% от месячной нормы осадков. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, уточнили в администрации.

Накануне примерно 300 россиян застряли в столице Маврикия Порт-Луи из-за мощного урагана. На остров шел интенсивный ливень.

Погода Снегопад
16 января 2024, 09:06
Сотрудницу УК в Новосибирске оштрафовали после перелома позвоночника у ребенка
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Сотрудницу управляющей компании в Новосибирске приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей после того, как 10-летний мальчик сломал позвоночник, упав с лестницы во дворе, которую не почистили от снега и льда. О вынесении приговора сообщила региональная прокуратура.

ЧП произошло в феврале минувшего года. Ребенок, который упал с неочищенной лестницы, получил компрессионный перелом позвоночника.

После случившегося возбудили дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Отвечала за уборку снега и льда сотрудница управляющей компании, но свои обязанности не выполнила. Дело рассмотрел Калининский районный суд, признав женщину виновной. Ей назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Пока приговор не вступил в законную силу, заключили в пресс-службе.

Штрафы Дети

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