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Самолет, который следовал по маршруту Владивосток - Москва, совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

«Подтверждаю, что случилась посадка», - говорится в сообщении.

Собеседник агентства не уточнил причины случившегося.

По данным Telegram-канала Baza , экстренную посадку совершил Boeing 777-300 из-за буйного пассажира, который оказался военнослужащим. Мужчина требовал открыть «пассажирскую дверь самолета», а потом попытался ворваться в кабину пилотов. Командир воздушного судна решил доложить о проблеме, и самолет вынужденно сел в Красноярске. На земле мужчину приняли сотрудники полиции.

Ранее вынужденную посадку совершил Boeing 737 авиакомпании «Сибирь», летевший из Москвы в Томск. Причиной стала неисправность двигателя. На борту воздушного судна, которое экстренно приземлилось в Новосибирске, находились 165 пассажиров.