23 декабря 2024, 01:58

Самолет проехался носом по ВПП в аэропорту Ирландии

Pxhere
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Самолет ирландской авиакомпании Emerald Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Белфаста. ЧП произошло из-за плохой погоды, сообщило Daily Mail.

По данным издания, воздушное судно проехалось носовой частью по взлетно-посадочной полосе. К нему отправили оперативные службы, на месте находятся три пожарные машины.

На борту находились только четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Самолет совершал полет без пассажиров. Аэропорт временно закрыли.

Похожий случай произошел в США.

Бизнес-джет Honda HA-420 упал на автомобиль после взлета за пределами взлетной полосы аэропорта Финикс. Жертвами катастрофы стали пять человек.

Катастрофы Самолеты Погода Авиакомпании Ирландия
23 декабря 2024, 01:35
Иномарку после ДТП отбросило на толпу пешеходов в Петербурге
РИА «Новости»
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В Петербурге после столкновения двух иномарок, одну из них отбросило на группу пешеходов. Предварительно, пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба регионального МВД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла у дома № 32 по Заневскому проспекту в Красногвардейском районе. Выяснилось, что 50-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, при повороте налево не уступила дорогу встречному автомобилю Geely.

После столкновения иномарку отбросило на толпу пешеходов. Травмы получили шесть человек, среди них 13-летняя девочка. По факту ДТП правоохранители проводят проверку. Водитель Geely скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают.

Ранее в Петербурге, женщина за рулем автомобиля Chevrolet, сбила на дороге восьмилетнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Санкт-Петербург Дети Больницы ДТП Иномарки
23 декабря 2024, 00:46
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Болгарии
Freepik
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В Болгарии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с упавшим на железнодорожный путь обломком скалы. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство.

Авария произошла около 18:45 по местному времени (19:45 по московскому) в районе города Габрово.

Поезд следовал из села Царева-Ливада в направлении города Габрово. После падения обломка скалы состав сошел с рельсов. В поезде находились 15 пассажиров.

Агентство отметило, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Пассажиров поезда отправят автобусами к месту назначения.

На аварийном участке временно приостановили движение поездов.

Ранее в Забайкалье в результате столкновения двух грузовых поездов рядом с перегоном Бушулей - Жирекен 42 вагонов сошли с рельс. Обошлось без пострадавших.

Болгария Поезда
22 декабря 2024, 23:26
Столкновение пожарной машины с автобусом в Москве попало на видео
РИА «Новости»
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Авария с автобусом, пожарной машиной и тремя автомобилями произошла в Марьине. Момент массовой аварии на юге-востоке Москвы попал на видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru.

Судя по кадрам, пожарная машина врезалась в пассажирский автобус. После удара из общественного транспорта выпали несколько человек.

Источник 360.ru сообщил, что с места массового ДТП госпитализировали 14 пострадавших. Получившего тяжелые травмы водителя автобуса эвакуировали на вертолете.

В Госавтоинспекции столицы заявили, что водитель КамАЗа проехал перекресток на красный свет. В результате произошло столкновение с автобусом , повреждения получили еще три легковых автомобиля, стоявшие на светофоре.

По данным источника 360.ru в экстренных службах Москвы, всего в аварии пострадали 14 человек, включая двух спасателей.

ДТП Видео Автобусы Машины Москва
22 декабря 2024, 21:53
«Чудом уцелела». Владелица легковушки раскрыла подробности ДТП на юго-востоке Москвы
Телеканал «360»
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Столкнувшаяся с автобусом пожарная машина на Новочеркасском бульваре в Москве отлетела и ударилась в стоявшую на светофоре легковушку. Об этом 360.ru рассказала владелица поврежденной машины.

Она уточнила, что машина пожарной службы была не одна, а ехала в колонне с включенными мигалками.

«Я стояла на светофоре. Автобус и пожарная машина столкнулись. От удара пожарную машину занесло на мой автомобиль. Чудом уцелела. Я жива, слава Богу», - призналась девушка.

Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы сообщила, что по предварительным данным, массовую аварию на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского проспекта спровоцировал водитель «КамАЗ», который проехал перекресток на красный свет. В результате он столкнулся с автобусом и еще тремя машинами, стоявшими на светофоре.

«По предварительным данным, пострадали 10 человек, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение», - уточнили в пресс-службе.

По данным источника 360.ru в экстренных службах столицы, всего в аварии пострадали 14 человек, включая двух спасателей. Для эвакуации пострадавших на место направили вертолет.

ДТП Москва

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