Самолет, попавший в смертельную аварию в Аризоне, принадлежал вокалисту группы Mötley Crüe

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«Согласно учредительным документам секретаря штата Вайоминг, Chromed in Hollywood принадлежит Винсу Нилу из Mötley Crüe», - указали журналисты.

Смертельная авария произошла в аэропорту города Скоттсдейл в штате Аризона 11 февраля около 14:30 по местному времени. Частный самолет Learjet 35A выкатился после приземления за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в припаркованный бизнес-джет Gulfstream 200.

В результате столкновения бортов один человек погиб. Еще троих пострадавших госпитализировали. Степень полученных ими травм неизвестна.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, что полеты в аэропорт Скоттсдейла временно приостановлены. Правоохранители начали расследование инцидента.

Один из столкнувшихся в аэропорту Аризоны в США бизнес-джетов принадлежал фронтмену американской глэм-метал группы Mötley Crüe. Об этом заявил News Schannel 5.