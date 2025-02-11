11 февраля 2025, 11:24

Самолет, попавший в смертельную аварию в Аризоне, принадлежал вокалисту группы Mötley Crüe

Global Look Press
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Один из столкнувшихся в аэропорту Аризоны в США бизнес-джетов принадлежал фронтмену американской глэм-метал группы Mötley Crüe. Об этом заявил News Schannel 5.

«Согласно учредительным документам секретаря штата Вайоминг, Chromed in Hollywood принадлежит Винсу Нилу из Mötley Crüe», - указали журналисты.

Смертельная авария произошла в аэропорту города Скоттсдейл в штате Аризона 11 февраля около 14:30 по местному времени. Частный самолет Learjet 35A выкатился после приземления за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в припаркованный бизнес-джет Gulfstream 200.

В результате столкновения бортов один человек погиб. Еще троих пострадавших госпитализировали. Степень полученных ими травм неизвестна.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, что полеты в аэропорт Скоттсдейла временно приостановлены. Правоохранители начали расследование инцидента.

Один из столкнувшихся в аэропорту Аризоны в США бизнес-джетов принадлежал фронтмену американской глэм-метал группы Mötley Crüe. Об этом заявил News Schannel 5.

США Авиакатастрофы Самолеты Артисты
11 февраля 2025, 10:56
Росгвардия задержала москвича с 11 сверками метилэфедрона
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали 24-летнего жителя Москвы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На Тимирязевской улице росгвардейцы заметили молодого человека, который, увидев их, попытался скрыться. Его догнали и задержали. Мужчина нервничал и после признался, что у него при себе есть наркотики.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла у задержанного 11 свертков, один из которых подозреваемый спрятал в кейсе для беспроводных наушников. Экспертиза показала, что неизвестное вещество было метилэфедроном. Молодого человека передали сотрудникам полиции.

Ранее в Якутии задержали москвича , который пытался спрятать наркотики в подгузниках и банках от детского питания. Всего он ввез в республику четыре килограмма запрещенных веществ. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Наркотики Уголовное дело Росгвардия Мужчины Москва
11 февраля 2025, 07:36
Пожар произошел на паркинге ЖК «Алые паруса» в Москве
РИА «Новости»
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Утром 11 января на парковке жилого комплекса «Алые Паруса» на на Авиационной улице на северо-западе Москвы произошло возгорание. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, огонь распространился на площади двух квадратных метров в одном из помещений на парковке элитного комплекса. На место прибыли специалисты.

«Задымление в паркинге, запах гари, вызвали пожарных. Отсутствует основное электричество. Сигнализация не сработала», - рассказал 360.ru о ситуации очевидец.

Пострадавших в результате ЧП не было, возгорание оперативно ликвидировали.

В начале месяца, 3 февраля, в ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Погибли три человека, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пожары Москва
11 февраля 2025, 03:41
Самолеты столкнулись в США
РИА «Новости»
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Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне, один человек погиб. Об этом сообщил телеканал AZFamily.

Телеканал передал, что несколько бригад скорой помощи отреагировали на сообщения о чрезвычайной ситуации в аэропорту.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, «самолет Learjet 35A после посадки сошел с взлетно-посадочной полосы и врезался в бизнес-джет Gulfstream 200 на рампе».

Пожарные Скоттсдейла сообщили, что один человек был найден мертвым, еще трое - госпитализированы. Пятый человек находился внутри одного из самолетов.

Аэропорт закрыли, полеты временно приостановили. Неизвестно, когда возобновится работа воздушной гавани.

«От имени города Скоттсдейл мы выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал в результате этого несчастного случая, и тем, кто был доставлен в наш травматологический центр для лечения», - заявила мэр Лиза Боровски.

Ранее в Париже пассажир выпрыгнул из самолета прямо перед вылетом, напав перед этим на бортпроводницу, которая хотела его остановить.

США Авиация Смертность Авиакатастрофы Самолеты
11 февраля 2025, 02:00
Боец ММА Крайнов лишился глаза в ходе перестрелки в Краснодаре
Freepik
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов потерял глаз в результате стрельбы у клуба в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба бойцовского клуба «Нарт» в соцсетях.

«У нашего брата по команде произошел вчера несчастный случай на смене (охрана). Возможно, уже многие слышали про эту ситуацию, где Руслан лишился глаза», - уточнили в клубе.

Спортсмену требуется операция.

В ММА на счету Крайнова шесть побед и ни одного поражения.

Происшествие со стрельбой произошло ночью 9 февраля возле ночного клуба на улице Зиповской, сообщило РИА «Новости». Посетитель развлекательного заведения открыл стрельбу, в ходе которой Крайнов и получил ранение, а потом попытался покинуть регион вместе с другом.

Стрелка и водителя задержали на посту ДПС. Оба оказались жителями Чеченской Республики. У них изъяли травматический пистолет и 18 патронов к нему.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В действиях водителя усмотрели признаки административного правонарушения, касающиеся правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему.

Расследование дела находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина, который уже поручил доложить об обстоятельствах произошедшего на Кубани.

Прошлой осенью в Москве охрана бара избила бойца ММА Кирилла Фоменкова.

Спортсмены Уголовное дело Стрельба Больницы Краснодар Соцсети Следственный комитет России

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