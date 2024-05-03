Самолет получил повреждения после посадки в Красноярске

Все произошло около 18:00 по московскому времени 2 мая. По данным ведомства, воздушное судно с 47 пассажирами на борту осуществляло «вахтовую перерезку» по маршруту Диксон - Игарка - Красноярск. При посадке пострадал пневматик шасси. Самолет отстранили от полета.

Красноярская транспортная прокуратура проверит причины и обстоятельства случившегося. Сотрудники организовали надзорные мероприятия для проверки исполнения законодательства о безопасности полетов в работе аэропортовых служб.

Ранее индийский студент попытался открыть аварийный люк в самолете. Он летел впервые и не знал правил. В результате 22-летнего пассажира передали полиции после приземления.