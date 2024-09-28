Самолет «Победы» экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира

Избитая в Ульяновске пенсионерка призналась, что боится торговать цветами после нападения. Об этом пожилая женщина рассказала Telegram-каналу Shot.

Пенсионерка поделилась подробностями нападения. По ее словам, она весь день провела в полиции и до сих пор там находится.

Женщина рассказала, что мужчина напал на нее неожиданно. Подошел и резко ударил. Она сначала даже ничего не поняла, но запомнила, что от него пахло алкоголем.

Полицию она сама вызвала, а утром пошла в больницу, где прошла обследование. Ей сделали компьютерную томографию, которая показала отсутствие серьезных травм, но избиение все равно повлияло на ее здоровье.

«Но ситуация в целом сказалась на ее здоровье тяжело - у нее резко вскочило давление на фоне повышенной гипертонии. Также у женщины остеохондроз, болят суставы», - уточнил канал.

Женщина в прошлом педагог местной музыкальной школы, а букеты она продает, чтобы получить дополнительные средства на жизнь.

Ранее избивший бабушку мужчина извинился перед ней , но не смог объяснить, почему напал пенсионерку. Против него завели уголовное дело. Это происшествие получило широкий общественный резонанс, видео нападения появилось в Сети. На него отреагировал художник Никас Сафронов, заявивший, что оплатит женщине лечение.