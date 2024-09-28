28 сентября 2024, 23:26

Самолет «Победы» экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира

РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Победа», следовавший в Самару, выполнил экстренную посадку в Ульяновске из-за смерти пассажира. Об этом сообщили Telegram-канал «112».

Смертность Самолеты
29 сентября 2024, 00:07
Стало известно о состоянии избитой в Ульяновске пенсионерки-цветочнице
Freepik
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Избитая в Ульяновске пенсионерка призналась, что боится торговать цветами после нападения. Об этом пожилая женщина рассказала Telegram-каналу Shot.

Пенсионерка поделилась подробностями нападения. По ее словам, она весь день провела в полиции и до сих пор там находится.

Женщина рассказала, что мужчина напал на нее неожиданно. Подошел и резко ударил. Она сначала даже ничего не поняла, но запомнила, что от него пахло алкоголем.

Полицию она сама вызвала, а утром пошла в больницу, где прошла обследование. Ей сделали компьютерную томографию, которая показала отсутствие серьезных травм, но избиение все равно повлияло на ее здоровье.

«Но ситуация в целом сказалась на ее здоровье тяжело - у нее резко вскочило давление на фоне повышенной гипертонии. Также у женщины остеохондроз, болят суставы», - уточнил канал.

Женщина в прошлом педагог местной музыкальной школы, а букеты она продает, чтобы получить дополнительные средства на жизнь.

Ранее избивший бабушку мужчина извинился перед ней , но не смог объяснить, почему напал пенсионерку. Против него завели уголовное дело. Это происшествие получило широкий общественный резонанс, видео нападения появилось в Сети. На него отреагировал художник Никас Сафронов, заявивший, что оплатит женщине лечение.

Пенсионеры Торговля Цветы Избиения
28 сентября 2024, 17:08
Неизвестный обстрелял машины в Челябинске
РИА «Новости»
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Неизвестный мужчина расстрелял окна у нескольких автомобилей на северо-западе Челябинска. Об этом сообщило местное издание 74.ru.

По словам жителей района, под огонь попал в том числе автомобиль вдовы участника СВО, погибшего несколько месяцев назад. Они обратились за помощью в правоохранительные органы. Полиция разыскивает возможных очевидцев происшествия.

Ранее в Одинцове сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего местного жителя , который бил палкой по иномарке. По предварительной информации, он делал это из-за конфликта с владельцем машины.

В начале сентября четверо подростков сожгли автомобиль BMW , припаркованный во дворе на улице Лобачевского в Москве. Пострадала и машина, стоявшая рядом. Когда поджигателей задержали, они признались, что сделали это за вознаграждение.

Челябинск Мужчины Машины
28 сентября 2024, 14:14
Подросток в Петербурге играл с пистолетом и подстрелил школьницу
РИА «Новости»
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Ребенок в Санкт-Петербурге случайно выстрелил в 14-летнюю школьницу из пневматического пистолета. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, пострадавшая на детской площадке на улице Олеко Дундича играла с друзьями. Один из подростков случайно выстрелил в нее из пистолета, боеприпас попал в рот.

Школьницу отвезли в больницу, застряла у нее в глотке. Медики оценили ее состояние как средней тяжести, девочке диагностировали ушибленные раны на небе.

Правоохранительные органы по факту ЧП начали проверку, официальная информация по делу пока что не поступала.

В конце августа мужчина выстрелил из пневматики в школьника в Ленинском городском округе. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни нет. Силовики оперативно задержали стрелка, суд отправил его на два месяца в СИЗО.

Санкт-Петербург Дети Школьники
28 сентября 2024, 07:13
Деревообрабатывающее предприятие загорелось в Брянске
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Утром в субботу в Брянской области загорелось деревообрабатывающее предприятие, площадь пожара составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в поселке Локоть. Изначально МЧС заявляло о возгорании на площади в тысячу квадратов.

Горят два здания по производству поддонов, пиломатериалы и готовая продукция. В ликвидации ЧП задействовали 21 единицу техники и 64 специалиста.

В 07:10 МЧС сообщило о ликвидации пожара

МЧС РФ

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