Самолет «Победы» экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «Победа», следовавший в Самару, выполнил экстренную посадку в Ульяновске из-за смерти пассажира. Об этом сообщили Telegram-канал «112».
Пенсионерка поделилась подробностями нападения. По ее словам, она весь день провела в полиции и до сих пор там находится.
Женщина рассказала, что мужчина напал на нее неожиданно. Подошел и резко ударил. Она сначала даже ничего не поняла, но запомнила, что от него пахло алкоголем.
Полицию она сама вызвала, а утром пошла в больницу, где прошла обследование. Ей сделали компьютерную томографию, которая показала отсутствие серьезных травм, но избиение все равно повлияло на ее здоровье.
«Но ситуация в целом сказалась на ее здоровье тяжело - у нее резко вскочило давление на фоне повышенной гипертонии. Также у женщины остеохондроз, болят суставы», - уточнил канал.
Женщина в прошлом педагог местной музыкальной школы, а букеты она продает, чтобы получить дополнительные средства на жизнь.
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