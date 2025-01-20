20 января 2025, 03:57

Самолет Новосибирск — Южно-Сахалинск ушел на запасной аэродром в Хабаровске

РИА «Новости»
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Густой туман внес коррективы в работу аэропорта Южно-Сахалинска утром 20 января. Самолет, следовавший из Новосибирска на Сахалин, был вынужден уйти на запасной аэродром, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

В аэропорту Южно-Сахалинска оказалась низкая видимость из-за плотного тумана.

«Самолет, выполняющий рейс S7 5257 Новосибирск - Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровске», - уточнили в аэропорту.

Позже в воздушной гавани сообщили, что на тот же запасной аэродром направили также самолет авиакомпании «Россия». Рейс FV 6283 следовал по направлению Москва - Южно-Сахалинск.

Ранее в Шереметьево самолет Sukhoi Superjet рейса Москва - Саранск запросил аварийную посадку из-за неисправности индикации шасси.

Несколько дней назад самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший в Ереван, экстренно приземлился в аэропорту Минеральных Вод из-за неисправности системы кондиционирования. Обошлось без погибших и пострадавших.

Самолеты Россия Погода Сибирь
19 января 2025, 22:01
Вертолет отправили на место ДТП на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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На северо-востоке Москвы произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись автомобиль Citroen и поливомоечная машина на базе КамАЗ, как сообщил 360.ru источник в городских экстренных службах.

Два автомобиля столкнулись на улице Советской армии. Один автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в забор. На место прибыли сотрудники полиции, а также вылетел санитарный вертолет МАЦ.

После аварии перекрыли три полосы движения. Аварийно-спасательные работы проводить не будет, так как топливо не разлилось.

Пострадавших в ДТП осмотрели в карете скорой помощи. Водителя доставят в городскую клиническую больницу № 36.

«Ребенка с сотрясением головного мозга в сопровождении матери отправили в больницу Святого Владимира», - уточнил источник.

Ранее в Москве на 25-м километре Ленинградского шоссе столкнулись автомобиль каршеринга , два такси и один байк. Информация о пострадавших не поступала.

Вертолеты Дети Больницы Скорая помощь ДТП Машины Полиция Москва
19 января 2025, 20:29
Подросток загорелся от удара током на крыше поезда под Оренбургом
РИА «Новости»
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В Медногорске подросток загорелся после удара током, когда пытался сделать селфи на поезде. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, в ночь на 19 января юноша залез на крышу вагона, чтобы сфотографироваться на фоне железной дороги. Однако зацепился за дугу, что привело к возгоранию его одежды.

Прохожие стали советовать ему спрыгнуть с крыши в снег. Сначала молодой человек кричал, что у него не получается, но в какой-то момент совершил прыжок в снег. Очевидцы сразу бросили к нему на помощь.

Приехавшие медики доставили пострадавшего в больницу. Сейчас он находится в реанимации на ИВЛ без сознания. У подростка зафиксировали ожоги 80% тела.

Похожий случай произошел в Ростове-на-Дону. В Железнодорожном районе города 14-летний подросток залез на крышу вагона и коснулся высоковольтного электрического провода. Мальчик попал в реанимацию с серьезными ожогами.

Дети Больницы Поезда
19 января 2025, 19:16
Вышедший из ночного леса тигр напугал приморских рыбаков
РИА «Новости»
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Ехавшая на рыбалку в район приморского села Ракитное компания столкнулась с неожиданным препятствием. Недалеко от остановившейся в сугробе машины встал вышедший из леса тигр. Видео очевидцев опубликовал Telegram-канал «Владивосток Новости Сейчас».

На хищника рыбаки наткнулись глубокой ночью и испугались размера встреченного зверя.

«Ни фига он здоровый. Я собираю вещи и уезжаю домой», - заявил один из пассажиров.

Но тигр не особо заинтересовался машиной. Он около минуты постоял на месте, наблюдая за людьми и транспортом, а после вальяжно ушел обратно в лес.

«По словам очевидцев, видео снято 17 января. Дальнереченский район, село Ракитное», - указали в публикации.

Ранее стало известно, что специалисты охотнадзора застрелили тигра-людоеда, растерзавшего рыбака в Дальнереченском районе Приморского края. По данным министерства природных ресурсов региона, агрессивное животное вычислили при помощи установленных ловушек на пути его следования.

Видео Животные Машины Владивосток
19 января 2025, 18:03
Полиция Петербурга нашла оголившихся около храма Спас-на-Крови подростков
РИА «Новости»
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Оголившихся во время записи видео около петербургского храма Спас-на-Крови подростков опросили сотрудники полиции. Речь идет о ролике, в котором у двух юношей упали штаны, сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве заявили, что участниками записи оказались два жителя Санкт-Петербурга 16 и 17 лет, а также 13-летний москвич.

«В действиях участников ролика выявлены признаки правонарушения», - заявили в пресс-службе.

Данные опроса полицейские передали следователям для решения о возбуждении уголовного дела.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», инициатором и автором видео выступил 13-летний москвич, ведущий популярный блог под именем Tamik.

В Санкт-Петербург он приехал для встречи с друзьями и съемки скандального ролика, который быстро удалил после публикации, столкнувшись с хейтом.

Блогер уже опубликовал покаянное видео, в котором отметил, что не хотел никого обидеть.

Храм Спас-на-Крови не в первый раз попадает в камеру любителей обнажиться. В ноябре 2021 года двое молодых людей из Санкт-Петербурга на этом же месте устроили откровенную съемку с безумным танцем, в ходе которого сняли с себя штаны вместе с трусами.

Санкт-Петербург МВД РФ Блогеры

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