25 декабря 2024, 14:16

Самолет МЧС России доставит в Актау медперсонал и оборудование

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Самолет МЧС России с медперсоналом и оборудованием на борту вылетает в Казахстан, где потерпел крушение азербайджанский самолет. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим», - отметил глава государства на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

Путин также выразил надежду на скорейшее выздоровление всех, кто получил ранения и травмы во время авиакатастрофы.

Президент выразил уверенность, что крушение самолета в Казахстане тщательно расследуют.

В МИД Азербайджана ранее сообщили о создании государственной комиссии по выяснению причин падения воздушного судна.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 14:40
Пятна мазута после крушения двух танкеров достигли Новороссийска
Global Look Press
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Пятна мазута после крушения двух танкеров в Черном море достигли Новороссийска. Об этом РИА «Новости» сообщили представители экстренных служб.

«Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска общей протяженностью 91 километр», - сказал собеседник агентства.

За минувшие сутки группы спасателей и волонтеров обследовали около 30 километров побережья. Всего же было обследовано примерно 220 километров береговой линии.

С начала работ по ликвидации последствий загрязнения было собрано и вывезено для утилизации 19,97 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщил он.

В Керченском проливе 15 декабря произошло столкновение двух танкеров, перевозивших мазут: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате происшествия один из членов экипажа погиб, остальных эвакуировали.

В результате столкновения произошло загрязнение акватории. Нефтепродукты попали в воду, и часть их вынесло на берег.

Ранее стало известно, что затонувшие танкеры «Волганефти» нарушили сезонные ограничения. Они не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.

Спасатели Черное море Волонтеры Работа Крушение танкеров в Керченском проливе
25 декабря 2024, 14:13
МЧС Казахстана опубликовало видео первых минут после крушения Embraer 190
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Спасатели прибыли на место крушения Embraer 190 в районе Актау через несколько минут после ЧП. Видеозапись с экшен-камеры сотрудников казахстанского МЧС опубликовала пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, что пожарные прибыли к обломкам самолета, начали тушить горящий лайнер и вытаскивать из него выживших. На место авиакатастрофы также приехали бригады медиков.

Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение после столкновения со стаей птиц. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Авиакомпания опубликовала полный список. Всего выжили 29 человек , в том числе 10 граждан России. Из пяти членов экипажа спаслись двое. В реанимацию поместили 11 пострадавших.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил организовать государственную комиссию для проведения расследования крушения.

Казахстан Авиакатастрофы Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 13:32
Близкие не могут найти стюарда «Уральских авиалиний» после трагедии в Актау
Соцсети
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Среди пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета был действующий бортпроводник «Уральских авиалиний». Об этом 360.ru рассказал двоюродный брат молодого человека. По его словам, сейчас семья никак не может понять, что с их родственником, выжил ли он и где находится.

Рамину А. 28 лет. Он работал стюардом, добавил собеседник 360.ru.

«Просто отпуск взял и повез племянника на Новый год к бабушке. И возвращался в Россию. В больницу мы звонили полчаса назад, сказали, что там его нет. Поэтому звоним, ожидаем».

Самолет «Азербайджанских авиалиний» упал сегодня в районе Актау на западе Казахстана. Росавиация допустила, что причиной авиакатастрофы могло стать столкновение летательного аппарата со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее появился список россиян , которые были в разбившемся самолете.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 13:08
При крушении самолета Embraer 190 в Актау выжили 32 человека
Телеканал «360»
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После падения самолета Embraer 190 в казахстанском городе Актау выжило 32 человека. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Ранее в МЧС Казахстана заявили, что из выживших 29 человек госпитализировали. В управлении здравоохранения Мангистауской области отметили, что из них 11 отправили в реанимацию в местной больнице.

Самолет разбился утром 25 декабря. После падения судно загорелось, огонь потушили прибывшие на место ЧП спасатели. В распоряжении 360.ru оказались кадры с выжившими. На видео видно, что от удара о землю лайнер получил серьезные повреждения. Сотрудники МЧС доставали раненых и передавали их врачам.

В Росавиации сообщили, что самолет упал во время нештатной ситуации, случившейся из-за столкновения с птицами. После произошедшего «Азербайджанские авиалинии» опубликовали список из 62 пассажиров , которые летели в упавшем Embraer 190.

Самолеты Азербайджан Крушение самолета в Актау

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