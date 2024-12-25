Самолет МЧС России доставит в Актау медперсонал и оборудование

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«Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим», - отметил глава государства на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

Путин также выразил надежду на скорейшее выздоровление всех, кто получил ранения и травмы во время авиакатастрофы.

Президент выразил уверенность, что крушение самолета в Казахстане тщательно расследуют.

В МИД Азербайджана ранее сообщили о создании государственной комиссии по выяснению причин падения воздушного судна.