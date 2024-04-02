Самолет «КрасАвиа» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае

Экспертиза показала, что бывшая участница «Дома-2» Либерж Кпадону скончалась в результате остановки сердца. Об этом сообщила в беседе с kp.ru парапсихолог и знакомая Кпадону Джулия Лу.

«Мне сегодня позвонила Надя Ермакова, сказала, что вскрытие показало, что у нее была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело. В 36 лет сердце просто так не останавливается», - сказала она.

Джулия Лу была на проекте «Дом-2» экспертом, с некоторыми участниками она продолжила общаться вне шоу.

По ее словам, Кпадону постоянно исчезала на две-три недели, все знакомые привыкли к ее выходкам, поэтому никто девушку не искал.

«Надя и Маша были уверены, что она вот-вот объявится», - пояснила Лу.

У Кпадону был сахарный диабет и опухоль в легком, поэтому изначально знакомые больше склонялись к версии о ее смерти от болезни. Однако постепенно начала поступать информация об алкогольной зависимости. Бывший участник «Дома-2» Андрей Черкасов рассказал, что она злоупотребляла алкоголем, уходила в запои. Позже появились и тяжелые препараты, заявил он.

Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев рассказал, что десять лет назад Кпадону потеряла ребенка от возлюбленного Ивана Барзикова. Он подчеркнул, что за видимой внешней бодростью скрывалась ее эмоциональная уязвимость.