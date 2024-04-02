Самолет «КрасАвиа» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае
Самолет Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» после посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Светлогорск Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел днем второго апреля в Туруханском районе. Воздушное судно выполняло рейс из Красноярска. На борту самолета находились 15 пассажиров, среди них - двое несовершеннолетних.
«Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», - сообщили в ведомстве.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства ЧП.
Накануне в Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Причиной стала техническая неисправность. В результате никто не пострадал. В Следственном комитете сообщили о начале проверки по факту случившегося.