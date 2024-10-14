14 октября 2024, 17:33

Самолет из Тегерана приземлился на строящуюся ВПП аэропорта в Грозном

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Самолет BAe 146 иранской авиакомпании Mahan Air приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу аэропорта Грозный. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

При происшествии никто не пострадал. Надзорное ведомство проводит проверку и при необходимости примет меры.

По информации Mash , на борту находились 42 человека. Предположительно, инцидент произошел из-за ошибки командира экипажа.

В сентябре похожий случай, и тоже в Грозном, произошел с самолетом Utair. В последний момент, когда до земли оставалось всего несколько метров, экипаж понял ошибку и ушел на второй круг. Со второй попытки он приземлился штатно, на борту никто не пострадал.

Самолеты Россия Иран
14 октября 2024, 16:59
«Были жесткие угрозы». Жителя Чечни обвинили в изнасиловании и убийстве невестки
Unsplash
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В Чечне свекор изнасиловал и убил бывшую жену своего сына, рассказала 360.ru мама покойной Анастасия. Мужчина дал признательные показания и заявил, что сжег тело, но родственники убитой в это не поверили.

Христина познакомилась с Ахмедом в Лобне. Девушка забеременела, пара тайно поженилась, сообщила родственница. Муж избивал новоиспеченную супругу, уточнила она.

«Несколько раз были побои, он устраивал ей избиения. <…> Она мне постоянно говорила, что „я не могу здесь, я здесь, как рабыня“. <…> Она вообще тайком с нами общалась со всеми, с родственниками», - поделилась Анастасия.

Девушка попыталась развестись с мужем-чеченцем после того, как он избил ее, и решила жить отдельно. Но тот оставил рожденного в браке ребенка на воспитание в своей семье. Христина начала жить на два города и периодически ездила в Чечню, чтобы видеться с дочкой, рассказала мать девушки.

«За нее взялся свекр, <…> шантажировал ребенком. Под конец были жесткие угрозы», - заявила женщина.

Христина 23 сентября сообщила матери, что снова сошлась с мужем и останется в Чечне. На следующий день девушка перестала выходить на связь. Мать обратилась в полицию, при этом свекор помогал в поисках Христины, но женщина настояла на его проверке.

«Я им сказала, что подозреваю его, потому что у него были прямые угрозы к ней, в ее сторону. <…> И 28 [сентября] утром он дает признательные показания», - сказала Анастасия.

По словам свекра, он сжег труп невестки дотла. Мать погибшей в это не поверила. Она считает, что мужчина затягивает с поисками тела, чтобы скрыть следы изнасилования.

«Все это сомнительно. Возможно, он ее изнасиловал», - подчеркнула мать убитой.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств убийства девушки.

Убийства Чечня Преступления
14 октября 2024, 15:52
«Уехала на своих ногах, а приехала в гробу». Пациентка скончалась перед операцией в Москве
Freepik
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Жительница Старого Оскола скончалась при подготовке к операции по замене тазобедренного сустава в частной московской клинике. Как рассказал 360.ru ее сын Владимир, женщине ввели антибиотик и наркоз при высоком давлении, у нее случился анафилактический шок. Прошло четыре месяца с момента смерти пациентки, а у ее родственников до сих пор остается много вопросов к медучреждению. Они требуют компенсации морального вреда от клиники и хотят привлечь виновных к ответственности.

Кардиолог и терапевт рассказали родственникам скончавшейся, что перед подготовкой к операции пациентам вводится наркотик и антибиотик. При этом нигде не указано, что женщине водили наркотическое вещество.

Пациентке стало плохо сразу же после ввода лекарства. Но почему Владимиру и Марине не позвонили - неизвестно. Также врачи отрицают, что у женщины было повышенное давление.

«Мы написали заявление, чтобы нам выдали медицинскую документацию с точностью по времени, что и когда делали с мамой. Также замглавврача сообщил, что у них будет проводиться внутренняя проверка по данному факту, результаты которой нам до сих пор неизвестны», - сказал он.

Уехала сама, а вернулась в гробу По мнению Владимира, было упущено много времени. Даже после анафилактического шока врач-кардиолог пришел только спустя два часа.

Противопоказаний к операции у женщины не было. Однако у нее была гипертоническая болезнь третьей степени, отметил сын.

«Что и означает, кстати, что у человека не может быть давление 120 на 80, как написано у них в документах», - сказал Владимир.

Его сестра добавила, что семья уже подала жалобу, заявление в правоохранительные органы, в другие инстанции и намерена добиться правды.

«Ведь мама уехала в столицу на своих двух ногах, а приехала в гробу», - со слезами на глазах заключил сын скончавшейся.

Клиника не взяла на себя ответственность В медучреждении Владимиру и Марине ответили, что по заключению врачебной комиссии дефектов оказания медицинской помощи в ООО «Клинический госпиталь на Яузе» не выявлено.

«Диагноз полный, верный, установлен своевременно. <…> Диагностические и лечебные мероприятия проведены в полном объеме, в соответствии с действующими нормативными документами, рекомендациями и инструкциями», - написано в официальном ответе клиники.

Решение о переводе пациентки по экстренным показаниям в другую медицинскую организацию тоже принято верно, своевременно, уверяют представители медучреждения. Перевод прошел «в сокращенные сроки».

С медучреждением связался 360.ru, но никакой информации о смерти пациентки пока не получил.

Ранее в Москве произошел другой резонансный случай: мужчина умер после антипохмельной капельницы , которую ему поставили сотрудники столичной частной клиники. После введения неизвестного раствора у пациента остановилось сердце.

Сын погибшей сообщил, что операцию назначили на 31 мая. Врачи частной московской клиники «Медскан на Яузе» посоветовали женщине замену сустава «путем оперативного вмешательства под наркозом». Утром пациентка прибыла в госпиталь из Белгородской области - операцию назначили на вечер, - ей дали место в палате.

«Однако она (мать - прим. ред.) успела рассказать нам о том, что операция будет проводиться раньше назначенного времени, что будет не местный, а общий наркоз, и, что самое главное: она сообщила мне и другим лицам о том, что у нее было давление 190, и ей сбивают его. После она позвонила и сказала, что хочет поспать. После этого связи с ней не было», - рассказал Владимир.

Вопросы к частной клинике Он вместе с сестрой Мариной думал, что мать отдыхала, а потом пошла на операцию. Но ближе к ночи женщина так и не вышла на связь. В клинику было не дозвониться - срабатывал автоответчик. Утром 1 июня детям пациентки сообщили, что операцию ей так и не провели: у нее случился анафилактический шок с остановкой сердца. Но врач сказал, что состояние больной стабильное, ее переводят в другую больницу. Владимир и Марина сразу же выехали в столицу.

Днем с ними связался врач, который сообщил, что женщина в стабильном состоянии, но подключена к ИВЛ. Пока брат с сестрой были в дороге, им никто не перезвонил. Затем выяснилось, что их мать вообще не числится в больнице, куда ее должны были перевезти.

«Мы начали сами звонить туда. Нам сказали, что такой пациентки в базе нет. Больше никакую информацию нам не давали», - поделилась Марина.

Через департамент здравоохранения детям удалось связаться с реаниматологом больницы, где в итоге умерла их мать.

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14 октября 2024, 09:53
Пьяный «колдун» пообещал наложить проклятие на инспектора ДПС в Иркутской области
РИА «Новости»
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Инспекторы ДПС задержали в поселке Куйтун в Иркутской области нетрезвого лихача, который пригрозил наложить на полицейских проклятие. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Водитель иномарки превышал скорость, а на требование остановиться попытался скрыться. После погони инспекторы ДПС поймали пьяного 39-летнего правонарушителя. Мужчина отказался проходить освидетельствование, пообещав наложить на них порчу и «пустить себе кровь».

«Мага» уже задерживали за езду в нетрезвом виде в 2016 году. За повторное нарушение мужчине грозит серьезный штраф и лишение водительских прав.

Ранее одетый в полицейскую форму пьяный водитель устроил ДТП в Видном. Он выехал на встречную полосу и врезался в машину Volkswagen. В результате аварии водитель разбил лоб и потерял сознание, находящиеся в салоне девушка и маленький ребенок не пострадали. Из-за ДТП повреждения получили три автомобиля.

Иркутская область Машины
14 октября 2024, 08:43
В МВД раскрыли подробности пьяного ДТП с полицейским в Видном
Телеканал «360»
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В Подмосковье начали проверку после пьяного ДТП с машиной Skoda, за рулем которой был полицейский. Об этом заявили в пресс-службе регионального глава МВД.

Ранее об аварии на улице Тинькова сообщил источник 360.ru. На фото с места происшествия было видно, что мужчина за рулем иномарки одет в полицейскую форму.

По предварительной информации, водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя Skoda, допустил выезд на дорогу с односторонним движением во встречном направлении, где совершил столкновение с Volkswagen, которая от удара врезалась в Hyundai.

«По данному факту проводится проверка, по результатам сотрудник будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке, вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел», - подчеркнули в пресс-службе.

Полиция

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