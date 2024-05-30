30 мая 2024, 16:36

Самолет из Петербурга не долетел до Сочи и экстренно сел в Минеральных Водах

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Вылетевший из Петербурга в Сочи самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за неполадки, которая возникла во время полета. Об этом РИА «Новости» заявил представитель оперативных служб.

Лайнер Airbus 319-115 не имел видимых повреждений, но экипаж заподозрил неполадки. Собеседник издания подчеркнул, что никто из пассажиров не пострадал.

Специалисты начали проводить осмотр самолета, предварительной причиной экстренной посадки является сработавший датчик утечки топлива.

Ранее ЧП с пассажирским самолетом произошло в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Пилот не дождался сигнала и переехал техника, который осматривал шасси. В результате мужчина получил травмы, его доставили в больницу с переломами.

Санкт-Петербург Сочи Топливо Самолеты
30 мая 2024, 15:48
Трех школьников ударило током в Чапаевске
РИА «Новости»
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Троих школьников ударило током в Чапаевске после того, как один из них задел удочкой провода ЛЭП. Двое из них сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, рассказала 360.ru мама одноклассника пострадавших подростков.

«У одного - до 90% ожогов тела, у второго - 40-50%. Оба в тяжелом состоянии», - поделилась женщина.

По ее словам, школьников увезли в самарскую больницу. Третий подросток серьезно не пострадал. От удара его отбросило в сторону.

«Они шли с рыбалки. Удочками решили достать до электрических проводов. В первый раз не получилось, во второй раз подпрыгнули и достали до провода. Ударило сильно», - добавила собеседница.

Женщина уточнила, что один из подростков пришел в себя. Ему сделали чистку кожи под наркозом.

Ранее в Тюмени подростки набросились на незнакомого школьника. Они били мальчика самокатом по голове.

Дети Больницы Россия Школьники Рыбалка
30 мая 2024, 15:44
Полиция Петербурга задержала за поджог стриптиз-клуба убийцу участника «Дома-2»
РИА «Новости»
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Вышедшего из тюрьмы по УДО Юрия Жидкова, осужденного за убийство участника «Дома-2» Андрея Кадетова, задержали по подозрению в поджоге стриптиз-клуба в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, 36-летний мужчина был совладельцем заведения и повздорил со своим бизнес-партнером. В апреле 2024 года Следственный комитет провел проверку, по результатам которой стриптиз-клуб опечатали. Авторы статьи рассказали, что 27 мая заведение загорелось, и полиция заподозрила поджог. Эту версию подтвердили камеры наблюдения - главным подозреваемым стал Жидков.

Ранее в Тюмени бизнесмена осудили за организацию поджога. Двое преступников по его указанию спалили магазин конкурентки предпринимателя.

Санкт-Петербург Убийства Поджоги Бизнес Полиция
30 мая 2024, 14:47
Житель Воронежа заставил сына избить подростков, поставил их на колени и попал на видео
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Воронежская прокуратура начала проверку видео, на котором мужчина заставил сына бить школьников на детской площадке и ставил детей на колени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в мальчика попали мячом. Отец заставил своего ребенка бить обидчиков по лицу. При наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.

«По данному факту прокуратурой области организована проверка», - отметили в ведомстве.

Видео появилось в Сети 30 мая. Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома № 35 на улице Владимира Невского.

Ранее в СМИ обнародовали историю чеченки Лии Заурбековой. Девушка сбежала из дома и обвинила семью в физическом и психологическом насилии.

Дети Видео Школьники Мужчины
30 мая 2024, 13:08
Неизвестный жестоко убил работницу трапезной храма в Сергиевом Посаде
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Житель Подмосковья изрезал ножом работницу трапезной в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде утром 30 мая. Злоумышленник нанес своей жертве 13 ран, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Женщина от полученных травм скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, устанавливаются мотивы», - сообщили в Следкоме.

Ранее житель Подмосковья переехал возлюбленную из-за ее желания расстаться. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Водителю предъявили обвинение в убийстве, мужчину взяли под стражу. У пары было двое детей , у одного из них были проблемы с сердцем.

Уголовное дело Убийства Женщины Россия

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