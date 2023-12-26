26 декабря 2023, 12:19

Самолет из Москвы въехал в сугроб в аэропорту Челябинска

Читайте нас в: Google Новости

Самолет, выполнявший рейс SU1532 из Москвы, въехал в сугроб после приземления в Челябинске 26 декабря. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» в своем Telegram-канале.

По данным перевозчика, в аэропорту Челябинска плохо убрали снег на рулежной дорожке. Из-за этого при развороте прибывший из столицы самолет начал скользить.

«Воздушное судно на маршруте руления уперлось в сугроб», - уточнила пресс-служба.

В «Аэрофлоте» отметили, что за пределы рулежной дорожки борт не выкатился. Экипаж рейса запросил буксировочный тягач.

Инженерно-технический персонал осмотрел самолет. В 09:45 по местному времени воздушное судно отправилось в Москву обратным рейсом.

Ранее направлявшийся в Сочи самолет экстренно приземлился в аэропорту Челябинска. Экипажу пришлось посадить борт, поскольку одной из пассажирок стало плохо.

Аэрофлот Самолеты Челябинск
26 декабря 2023, 11:46
Создателя мультфильма Mr. Freeman объявили в розыск
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мультипликатора Павла Мунтяна* объявили в розыск по статье уголовного кодекса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Имя автора анимационных фильмов Mr. Freeman появилось в базе МВД. По информации издания, против мультипликатора возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях ВС России.

Анимационный российский веб-сериал Mr. Freeman выходил с 2009 года на Youtube. Мультфильм затрагивал социальные и философские темы и набрал популярность в Сети.

Ранее в розыск объявили создателя мультфильма «Масяня» Олега Куваева *. Против него возбудили уголовное дело из-за публикации видео в поддержку ВСУ. По информации СМИ, в анимационном ролике мультипликатор призвал российских военнослужащих сдаваться в плен ВСУ.

Куваев * также дискредитировал ВС России, публиковал фейки о политике российской власти и собирал средства для армии Украины. Мультипликатор уехал из России и сейчас проживает на территории Израиля.

* Включен в реестр иноагентов по решению Минюста.

МВД РФ Россия Иноагенты
26 декабря 2023, 09:09
Ребенок нашел шприц в детсаду в Орехово-Зуеве
piqsels
Читайте нас в: Google Новости
В СМИ распространилась информация о том, что в детсаду в Орехово-Зуеве девочка якобы нашла шприц, в котором была доза инсулина, и уколола им себе руку. Сообщалось, что ребенка госпитализировали. Однако в администрации города «360» рассказали, что все было совсем не так.

«Шприц был без иглы, ребенок дома», - заявили там.

В августе в Москве 10-летняя девочка укололась о шприц со светло-бежевой жидкостью на заднем сиденье арендованной машины каршеринга. Отец, обнаружив, что произошло, обратился к медикам. Девочку экстренно увезли в больницу. Экспертиза показала, что на шприце были следы мефедрона. Правоохранители установили личность человека, употребившего наркотик в машине, и арестовали его. Подозреваемым оказался 37-летний житель Ставропольского края, которого неоднократно судили за незаконный оборот наркотических средств. Бывшая девушка задержанного рассказала, что он «вел разгульный образ жизни».

Дети Детские сады Орехово-Зуево
26 декабря 2023, 07:40
Молодой человек в Москве упал с моста и застрял на льдине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На Якиманке в центре Москвы молодой человек упал с Малого Каменного моста в воду и не смог самостоятельно подняться. Спасатели нашли его на льдине и передали медикам, сообщил источник «360».

После полуночи 26 декабря в экстренные службы поступил звонок. Заявитель рассказал, что под мостом на улице Большая Полянка 1/3 сидел на льду молодой человек. Он упал в воду и не смог подняться на берег. К пострадавшему отправили катер ПСС «Крымский мост». Через 10 минут его сняли с льдины, увезли на пост и передали медикам.

На севере Москвы произошел пожар. В трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома загорелись мебель и личные вещи, произошло сильное задымление. Соседей эвакуировали, а в очаге возгорания обнаружили тела двух человек.

Москва 2023
26 декабря 2023, 06:47
Пожар в многоквартирном доме на севере Москвы унес жизни двух человек
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На севере Москвы в многоквартирном доме на улице Константина Симонова ночью 26 декабря произошел пожар. Очаг возгорания нашли в одной из квартир. Погибли два человека, сообщил источник «360».

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 03:08. Очевидцы сообщили о сильном задымлении в кирпичной газифицированной пятиэтажке. Приехавшие на место огнеборцы эвакуировали из квартир двух верхних этажей 10 жильцов и нашли очаг возгорания - плотный дым шел из трехкомнатной квартиры на четвертом этаже.

Спасатели вскрыли дверь и обнаружили двух погибших. Горели личные вещи и мебель в одной из комнат, площадь пожара составила три квадратных метра. Огонь потушили.

В одной из школ в Чертаново 25 декабря загорелся проектор. Он стоял в спортзале на втором этаже. Детей и учителей эвакуировали.

Пожары Москва 2023

Новости по теме