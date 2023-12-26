Самолет из Москвы въехал в сугроб в аэропорту Челябинска

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По данным перевозчика, в аэропорту Челябинска плохо убрали снег на рулежной дорожке. Из-за этого при развороте прибывший из столицы самолет начал скользить.

«Воздушное судно на маршруте руления уперлось в сугроб», - уточнила пресс-служба.

В «Аэрофлоте» отметили, что за пределы рулежной дорожки борт не выкатился. Экипаж рейса запросил буксировочный тягач.

Инженерно-технический персонал осмотрел самолет. В 09:45 по местному времени воздушное судно отправилось в Москву обратным рейсом.

Ранее направлявшийся в Сочи самолет экстренно приземлился в аэропорту Челябинска. Экипажу пришлось посадить борт, поскольку одной из пассажирок стало плохо.