Самолет из Хабаровска не долетел до Красноярска и вынужденно сел в Братске

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Самолет авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Хабаровск - Красноярск, вынужденно сел в Братске из-за одного из пассажиров, у которого были признаки инфаркта. Об этом сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что 35-летний мужчина на борту плохо себя почувствовал, у него были признаки болезни сердца. Экипаж передал пассажира медикам.

«Самолет авиакомпании „Россия“, летевший из Хабаровска в Красноярск, FV6884, совершил вынужденную посадку с превышением допущенной массы в аэропорту Братска», - указали в пресс-службе.

Вылететь самолет из Братска пока не может, потому что в городе нет специалистов, которые могли провести технический осмотр воздушного судна.

Ранее экстренную посадку совершил самолет , летевший из Санкт-Петербурга в Уфу. Борт приземлился в Кирове из-за технических неисправностей.