18 мая 2024, 19:05

Самолет из Хабаровска не долетел до Красноярска и вынужденно сел в Братске

РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Хабаровск — Красноярск, вынужденно сел в Братске из-за одного из пассажиров, у которого были признаки инфаркта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Хабаровск - Красноярск, вынужденно сел в Братске из-за одного из пассажиров, у которого были признаки инфаркта. Об этом сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что 35-летний мужчина на борту плохо себя почувствовал, у него были признаки болезни сердца. Экипаж передал пассажира медикам.

«Самолет авиакомпании „Россия“, летевший из Хабаровска в Красноярск, FV6884, совершил вынужденную посадку с превышением допущенной массы в аэропорту Братска», - указали в пресс-службе.

Вылететь самолет из Братска пока не может, потому что в городе нет специалистов, которые могли провести технический осмотр воздушного судна.

Ранее экстренную посадку совершил самолет , летевший из Санкт-Петербурга в Уфу. Борт приземлился в Кирове из-за технических неисправностей.

Самолеты Россия Авиакомпании
18 мая 2024, 17:44
Гоночная машина влетела в толпу зрителей на Кубке Ленобласти по ралли
Телеканал «360»
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Во время Кубка Ленобласти по ралли гоночный автомобиль вылетел в толпу зрителей. Видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru.

Гонка проходила в субботу в поселке Мельниково под Петербургом. Одну из машин занесло на повороте и отбросило в болельщиков. В итоге пострадали два человека.

Очевидцы сообщили, что один из пострадавших получил множественные переломы. На место приехала машина реанимации, медики оказали ему первую помощь.

Соревнования сразу же отменили. Зрители начали расходиться. Одна из посетительниц мероприятия заявила, что люди стояли в неположенном месте, поэтому их сбили.

«Стоял на камне прямо на внутрянке, тот зарезал, и получается, прямо в него», - уточнила девушка.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили РИА «Новости» , что один из пострадавших на соревнованиях по автомобильному спорту скончался.

Похожее происшествие случилось недавно в Шри-Ланке : на автогонках Fox Hill Supercross машина въехала в толпу зрителей. В результате пострадали 28 человек, семь из которых - погибли.

Санкт-Петербург ДТП Машины
18 мая 2024, 16:48
Двух человек зажало в искореженной машине в массовом ДТП в Митине
РИА «Новости»
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Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Новотушинском проезде в Митине. Как сообщил источник 360.ru, одна из машин перевернулась. Двоих людей зажало, их деблокируют спасатели.

Всего в аварию попали четыре машины. В одном из авто застряли два человека, одного уже деблокировали. Помощь пострадавшим оказывают медики, к месту происшествия прибыла санавиация.

Самостоятельно выбраться из машины смогла женщина. Ее осмотрели врачи. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее массовая авария произошла на Красноармейском шоссе в Подмосковье. Машины получили сильные повреждения. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Спасатели ДТП Врачи Машины
18 мая 2024, 16:31
Стало известно о связях Фомина с руководством предприятий Минобороны
РИА «Новости»
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Арестованный по делу замминистра обороны России Тимура Иванова соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин имеет связи с руководством предприятий Минобороны России. Информацию опубликовали в постановлении Басманного суда Москвы.

«Фомин обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны», - указано в документе.

Фомину вменяют дачу взятки в размере около одного миллиарда рублей заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

Замминистра обороны стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. По предварительной версии, Иванов покровительствовал подрядчикам ведомства. Взамен ему делали бесплатный ремонт.

Суд рассматривал дело чиновника 24 апреля.

Иванова арестовали на два месяца, до конца июня он останется в СИЗО.

Защита замминистра попросила перевести его под домашний арест. Решение о его аресте также собираются обжаловать.

Ранее стало известно, что Иванов в 2022 году переоформил свой мотоцикл MV Agusta на отца , а две его иномарки перешли в собственность бывшей супруге в феврале 2023 года.

Суд Россия Аресты Москва
18 мая 2024, 14:13
Машина всмятку. Массовая авария на Красноармейском шоссе попала на видео
Телеканал «360»
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ДТП с участием трех машин произошло 18 мая в Московской области на Красноармейском шоссе. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Дорогу не поделили Volkswagen, легковушка и грузовик. Причина аварии пока неизвестна. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

На ролике видно, что одна из машин налетела на разделительный бордюр на трассе. У авто сильно повреждена задняя часть.

Ранее на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Подмосковье в районе пересечения с Волоколамским шоссе манипулятор снес опору. Конструкция рухнула на легковушку, пострадал водитель.

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