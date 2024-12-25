25 декабря 2024, 11:26

Самолет из Баку в Грозный перенаправили в Актау из-за тумана

Соцсети
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Из-за тумана в Грозном самолет, следовавший из Баку, перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Чечни.

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243 разбился в аэропорту Актау. На борту воздушного судна находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом падения самолета. На ролике запечатлено, как воздушное судно стремительно падает на землю. После столкновения происходит взрыв, самолет загорается, и в небо поднимается густой черный дым.

К месту крушения лайнера выехали спасатели. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Чечня Самолеты Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 10:25
Самолет в Актау мог разбиться из-за птицы
Соцсети
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Самолет «Эмбрайр190» AHY8243, летевший из Баку в Грозный, мог разбиться из-за столкновения с птицей. Об этом сообщил сайт LADA.KZ.

По данным журналистов, в 11:10 (09:10 по московскому времени) республиканское государственное предприятие «Казаэронавигация» отправило сообщение об объявлении аварийной ситуации самолетом «Эмбрайр190» AHY8243. Воздушное судно столкнулось с птицей, нарушилось рулевое управление. На борту находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.

В Telegram-канале «112 KZ» сообщили, что на место крушения самолета в Актау прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана. Воздушное судно загорелось в ходе ЧП, его уже потушили. Сейчас уточняют данные о пострадавших. По предварительной информации, есть выжившие.

Птицы Самолеты
25 декабря 2024, 09:26
Пожар в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе после взрыва охватил 800 «квадратов»
Пресс-служба МЧС
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Спасатели приступили к тушению пожара, вспыхнувшего в торговом центре «Алания Молл» после взрыва. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь возгорания составляет порядка 800 квадратных метров. По данным ведомства, огонь вспыхнул на третьем этаже здания.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения», - отметили в пресс-службе.

Причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа. Пострадали девять человек, в том числе находившиеся на улице рядом со зданием прохожие. По данным Telegram-канала Baza, жертвой взрыва стала 57-летняя уборщица. Она пришла в торговый центра перед его открытием.

К месту пожара выехал глава Республики Северная Осети - Алания Сергей Меняйло. По его словам, на месте ЧП развернули оперативный штаб. Он пообещал держать население в курсе происходящего.

Пожары МЧС РФ Взрыв в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе
25 декабря 2024, 05:43
Загадочное убийство младенца в Челябинске. Что известно о подозреваемых
РИА «Новости»
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Следователи обвинили 35-летнего мужчину в убийстве младенца, которое произошло летом в Ленинском районе Челябинска. Изначально в преступлении подозревали ребенка с особенностями умственного развития, сообщило издание 74.ru со ссылкой на собственные источники.

Что произошло Происшествие произошло летом 2025 года в многодетной семье, проживающей на улице Агалакова в Челябинске. В тот день в квартире ночевали дети соседки, которая попросила оставить их из-за дезинсекции в своем доме. Утром дядя заявил, что один из соседских детей с ДЦП якобы ударил малыша.

После этого взрослые обнаружили, что ребенок не дышит. Спасти его не удалось. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Выдвигалась версия, согласно которой ее мог нанести сын соседки.

Новый подозреваемый Однако позже следствие установило, что 35-летний мужчина сам нанес племяннику смертельный удар. По информации источника издания, в тот день он был пьян. Предположительно, подозреваемого раздражал плач ребенка.

Полиция уже задержала мужчину. Ему предъявили обвинение в избиении, повлекшем смерть ребенка. На период расследования он останется под стражей.

Попытки адвоката смягчить меру пресечения не увенчались успехом - областной суд оставил решение о содержании в СИЗО в силе, несмотря на доводы о том, что обвиняемый не собирается скрываться или препятствовать следствию.

Ранее младенец в Нахабине умер от укола соседки. Однако виновница отделалась штрафом.

Убийства Дети Челябинск Полиция
25 декабря 2024, 03:24
Некоторые детали при крушении судна Ursa Major вызвали удивление депутата
РИА «Новости»
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Скорость затопления российского торгового судна Ursa Major удивила депутата Госдумы и бывшего морского офицера Андрея Колесника. Он рассказал об этом изданию «Взгляд».

По информации СМИ Испании, у берегов которой затонуло судно, взрыв произошел в машинном отделении. Колесник считает, что при таком повреждении корабль бы так быстро не затонул. Депутат не исключил теракт.

«В машинном отделении нет водонепроницаемых переборок. И то, что взрыв, судя по имеющейся информации, произошел именно там, случилось „как нельзя кстати“. Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега. Взрыв именно в машинном отделении», - заявил бывший морской офицер.

Колесник отметил, что окончательные выводы можно будет делать при осмотре сухогруза. У россии есть глубоководные аппараты, которые смогут провести осмотр.

Ursa Major затонуло в Средиземном море , следуя из Санкт-Петербурга во Владивосток. Спасателям удалось вытащить из воды 14 человек, их доставили в испанский город Картахена.

Корабли Взрывы Депутаты Испания Владивосток Крушение российского сухогруза Ursa Major

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