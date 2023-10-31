По данным авторов статьи, рейс вылетел из пункта отправления днем 30 октября. Когда самолет находился в небе, двое мужчин устроили драку в салоне. Другие пассажиры пытались их разнять и успокоить, однако конфликт не прекратился.

Командир воздушного судна предупредил участников потасовки, что посадит самолет, если они не остановятся. На какое-то время мужчины успокоились, но затем снова начали драться.

В итоге КВС принял решение внепланово посадить борт в Сыктывкаре. Командир также попросил, чтобы после приземления к самолету подъехали полиция и скорая помощь. Один из участников драки мог получить серьезные травмы, сообщили авторы Baza.

Ранее рейс Москва - Владивосток задержали в столице из-за буйного пассажира. Пьяный мужчина оскорблял людей в самолете, поэтому его сняли с рейса.