Самолет Ил-76 и вертолет Ка-32 привлекли к тушению пожара под Новороссийском

«На месте тушения возгорания работают два вертолета Ми-8 и Ка-32, а также самолет Ил-76 с водосливными устройствами», - заявили в ведомстве.

Там отметили, что огонь повредил 30 построек на базе отдыха «Романтик», а также восемь построек и пять автомобилей на территории базы отдыха «Голубая волна». Строения на других базах отдыха не загорались.

В воскресенье в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае загорелись трава и лесной массив на площади в три гектара. Огонь постепенно перешел на базу отдыха «Голубая волна». Прибывшие спасатели полностью потушили ее, однако лес продолжил гореть, и возгорание распространилось на площади в 62 гектара, всего пострадали около 40 зданий.