16 апреля 2024, 17:43

Самолет экстренно приземлился в Пулкове из-за технической неисправности

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Самолет со 188 пассажирами на борту экстренно приземлился в петербургском аэропорту Пулково. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что началась доследственная проверка.

«Самолет, следовавший маршрутом Калининград - Москва, запросил аварийную посадку в связи с технической неисправностью», - передали в ведомстве.

На борту воздушного судна находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Самолет успешно приземлился, никто не пострадал.

Следователи осмотрели воздушное судно, организовали комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в России возросло число экстренных посадок самолетов. Как сообщили эксперты, частые поломки воздушных судов происходят из-за сложного положения российской авиации, в которой она оказалась после введения санкций. Выходом из ситуации может стать ужесточение контроля и развитие отечественной авиационной промышленности.

Авиация Санкции Самолеты Россия Промышленность
16 апреля 2024, 18:20
Фура столкнулась с автобусом в Москве, пострадали четыре человека
РИА «Новости»
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Грузовой автомобиль МАЗ попал в ДТП с рейсовым автобусом на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Волгоградском проспекте. В результате ДТП пострадали четыре человека, все они были пассажирами автобуса.

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего». - указали в пресс-службе.

В тот же день авария произошла в Самаре - в Октябрьском районе города столкнулись две легковушки. В результате пострадали пять человек, в том числе двухлетний ребенок. Их доставили в в больницу с травмами.

Ранее смертельное ДТП с грузовиком произошло в Алуште. Жертвами аварии стали три жителя Крыма, сообщил RT. Представитель крымского главного управления СК Ольга Постнова отметила, что фура MAN из-за неработающих тормозов скатилась на легковушку Lada Priora и прижала ее к дереву.

ДТП Автобусы Москва
16 апреля 2024, 18:02
Пожар произошел на заводе «Авангард» в Москве
Freepik
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На заводе «Авангард» в Москве на улице Клары Цеткин произошел пожар, сообщил источник «360». По его данным, возгорание произошло в цеху. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы около 17:00.

Пожар случился в двух помещениях 12-го цеха. Огонь распространился примерно на 50 квадратных метров. Пожару присвоили ранг № 1. Детали происшествия уточняются. В 17:42 возгорание удалось локализовать. Спасатели справились с открытым горением.

В ночь на 15 апреля в Юго-Восточном административном округе Москвы загорелось реконструируемое складское помещение на площади 100 квадратных метров. Возгорание на Рязанском проспекте локализовали лишь к утру. Вначале отмечалось, что загорелся строительный мусор, затем стало известно, что пожар начался с металлической пристройки к складу размером 20 на 20 метров. Существовала угроза обрушения.

Пожары Заводы
16 апреля 2024, 14:53
Кот провалился в колодец в Москве
Пресс-служба Следственного комитета
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В Москве кот провалился в колодец и не может самостоятельно выбраться. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в четверг, 16 апреля, примерно в 14:22 по московскому времени. Колодец, в который провалился кот, расположен у четвертого корпуса дома № 8 по Очаковскому шоссе. Питомец не может выбраться без помощи спасателей. Крышка колодца открыта. Известно, что животное безнадзорное.

Животное подает признаки жизни. Информации о том, получил ли кот повреждения, не поступала.

Подробности выясняются.

В Луховицах недавно в колодец провалился бобер. Это заметили жители деревни Головачево, которые обратились в Систему-112. Самостоятельно они не смогли вытащить бобра с двухметровой глубины. На место прибыли работники ПСЧ-229 Мособлпожспаса. Они спасли животное и отпустили его на волю.

Спасатели Коты Животные Москва
16 апреля 2024, 14:32
Дело возбудили после смерти пациентки в московской клинике
РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили из-за предоставления услуг, не соответствующих нормам безопасности, в одной из московских частных клиник. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, 14 апреля в частной клинике, расположенной на севере Москвы, пациентке 1984 года рождения провели операцию по абдоминопластике живота. На следующий день после этого женщина пожаловалась на ухудшение здоровья и вскоре скончалась.

Сотрудники Следственного комитета начали обыски в клинике, изучение и изъятие служебной и медицинской документации. Также они проведут другие процессуальные действия для воссоздания полной картины произошедшего. Планируется назначение ряда судебных экспертиз, включая медицинскую.

Ранее деятельность клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова в Москве частично приостановили из-за гибели пациента. Операционные помещения опечатали.

Уголовное дело Россия Следственный комитет России Пластические операции Москва

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