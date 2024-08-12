Самолет без колеса приземлился в Ульяновской области

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По данным ведомства, происшествие случилось на аэродроме Солдатская Ташла, расположенном рядом с поселком Красный Гуляй. В этот момент на борту находились инструктор и курсант. Экипаж совершил аварийную посадку после выработки топлива.

Правоохранители проверят обстоятельства ЧП на аэродроме. Также на место происшествия выезжал старший помощник Ульяновского транспортного прокурора.

Ранее легкомоторный самолет рухнул в Карачаево-Черкессии. Воздушное судно потерпело крушение недалеко от Медового водопада, погибли два человека.

СК возбудил уголовное дело.

В Волгоградской области во время тренировочного полета упал бомбардировщик Су-34. Экипаж самолета успел катапультироваться.