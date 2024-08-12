12 августа 2024, 23:32

Самолет без колеса приземлился в Ульяновской области

Читайте нас в: Google Новости

В Ульяновской области у самолета Diamond DA-40 во время учебного полета при взлете отвалилось колесо от стойки шасси. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, происшествие случилось на аэродроме Солдатская Ташла, расположенном рядом с поселком Красный Гуляй. В этот момент на борту находились инструктор и курсант. Экипаж совершил аварийную посадку после выработки топлива.

Правоохранители проверят обстоятельства ЧП на аэродроме. Также на место происшествия выезжал старший помощник Ульяновского транспортного прокурора.

Ранее легкомоторный самолет рухнул в Карачаево-Черкессии. Воздушное судно потерпело крушение недалеко от Медового водопада, погибли два человека.

СК возбудил уголовное дело.

В Волгоградской области во время тренировочного полета упал бомбардировщик Су-34. Экипаж самолета успел катапультироваться.

Уголовное дело Топливо Самолеты
12 августа 2024, 22:12
Интернет-подруга заставила девочку на Кубани зарезать котенка
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
На востоке Краснодарского края девочку-подростка заподозрили в жестоком обращении с котенком. Она заявила, что убила животное ради новой интернет-подруги, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Видео издевательств над котенком появилось в соцсетях, один из зрителей обратился в полицию. В ролике девочка убила животное ножом. Сотрудники отдела МВД России по Белоглинскому району устроили проверку и вычислили подозреваемую. Ею оказалась 14-летняя школьница.

«По словам ребенка, совершить убийство ей приказала интернет-подруга, с которой она познакомилась ранее в социальной сети, в знак дружбы и преданности», - сообщила пресс-служба МВД.

Жители Дмитрова, в отличие от кубанских подростков, спасли найденное на улице животное. Они наткнулись около Сретенского храма на израненного бобра и отнесли его ветеринарам.

Уголовное дело Убийства МВД РФ Животные Краснодарский край Кошки
12 августа 2024, 21:48
Пустой автомобиль сбил группу детей во Владимире
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Пустой автомобиль врезался в игравших на тротуаре детей во Владимире. В больнице оказались семеро несовершеннолетних, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, днем 12 августа припаркованный на улице Мира Chevrolet Lacetti внезапно сдвинулся с места и поехал. Водители в этот момент в салоне не было.

Набрав скорость, иномарка выехала на тротуар, где играли дети семи-восьми лет. От наезда пострадали не менее семи детей. Их доставили в больницу для осмотра. Сейчас водителя автомобиля разыскивают. Также полицейские выясняют, как машина поехала сама.

Ранее женщина и ее двухлетний сын попали под колеса машины , заехавшей во двор поликлиники в городском округе Подольск. Мать и ребенка госпитализировали с травмами. Против водителя завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

Дети Больницы Машины Водители
12 августа 2024, 16:14
Женщина пострадала после падения лифта в Москве
Читайте нас в: Google Новости
Днем в понедельник, 12 августа, во многоэтажном доме на Ленинградском проспекте в Москве оборвался лифт, пострадала женщина. Об этом 360.ru сообщил источник.

По предварительным данным, ЧП случилось в доме 8к11. Лифт рухнул с высоты пятого этажа, пострадавшую отвезли в Боткинскую больницу, ее состояние на данный момент неизвестно.

Официально эти сведения пока не подтверждали.

Женщины Москва
12 августа 2024, 09:06
Унесший жизни двух человек пожар в Лобне ликвидировали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в Лобне, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пожар в Подмосковье полностью ликвидировали сотрудники», - указали в МЧС.

С огнем боролись 35 специалистов, а также семь единиц техники.

Возгорание произошло в жилом доме с мансардой. Огонь распространился на площади в 20 квадратных метров.

Из горящего строения сотрудники МЧС спасли шесть человек, в том числе ребенка. Еще 18 жильцов эвакуировали. В результате пожара погибли два человека. В больницу попали трое.

Точную причину возгорания еще предстоит установить. Предварительных версий в МЧС не называли.

Спасатели Пожары Лобня Мужчины

Новости по теме