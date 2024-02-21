21 февраля 2024, 15:07

Самолет Баку — Москва экстренно снизился из-за утечки кислорода

РИА «Новости»
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Экипаж воздушного судна Airbus A320M авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполняющего рейс Баку — Москва, 20 февраля сообщил о возникшей на борту утечке кислорода. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент».

Экипаж воздушного судна Airbus A320M авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполняющего рейс Баку - Москва, 20 февраля сообщил о возникшей на борту утечке кислорода. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент».

Экипаж попросил снизиться до высоты в 11 тысяч метров. Для самолета выделили прямой маршрут к точке следования.

Однако сигнал о чрезвычайной ситуации борт не подал. Самолет приземлился в пункте назначения, аэропорту «Домодедово».

В этот же день, 20 февраля, пьяные супруги устроили дебош на борту рейса Москва - Коломбо. Из-за подвыпивших мужчины и женщины задержали самолет. При этом супруги путешествовали с детьми, и неприятный инцидент произошел у них на глазах. Всю семью выпроводили с борта и оставили в столице.

Аэропорт Домодедово Самолеты Авиакомпании Москва
21 февраля 2024, 15:44
Школьница пропала в Новосибирске
Пресс-служба МВД
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В Новосибирске несколько дней назад пропала 15-летняя девочка. Школьницу разыскивают правоохранители, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Девушку разыскивают сотрудники отдела полиции № 3 «Заельцовский». Известно, что школьница пропала 19 февраля около 18:40 по местному времени.

«Вышла из организации, расположенной в Железнодорожном районе Новосибирска, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», - указали в ведомстве.

По данным правоохранителей, школьница выглядит на 13-15 лет, ростом около 155 сантиметров. Девушка худощавая, носит челку и длинные темно-русые волосы.

При себе в день пропажи имела черный рюкзак и документы. Одета в черную вязаную шапку с помпоном, такого же цвета объемную укороченную куртку, серые клетчатые брюки, коричневую кофту и высокие ботинки на платформе. Всех тех, кто имеет информацию о местонахождении девушки, призвал обратиться в полицию.

По данным Telegram-канала Shot , перед исчезновением девушку видели в салоне красоты. Там она якобы сменила прическу.

Россия Полиция
21 февраля 2024, 10:56
Рабочий речного порта погиб из-за упавшего в Самаре крана
Пресс-служба Следственного комитета
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Портальный кран рухнул на территории речного порта в Самаре. В результате ЧП погиб рабочий. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК по Самарской области.

В связи со смертью мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По данным следствия, кран упал на территории порта днем 20 февраля.

«В результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ погиб работник 1964 года рождения», - указали в пресс-службе.

Ранее в Екатеринбурге бетонная опора, которую держал подъемный кран , рухнула на автомобильную дорогу. В Сети появилось видео с ЧП. На кадрах видно, что опора держалась на тросах, которые порвались. В момент ее падения водитель подъемника выбежал из кабины. На проезжей части, куда обрушилась бетонная конструкция, находились машины.

Уголовное дело Строительство Следственный комитет России
21 февраля 2024, 10:52
Рейс Москва — Коломбо задержали из-за пьяного дебоша
Freepik
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Борт, следовавший из Москвы в Коломбо, пришлось задержать 20 февраля из-за нетрезвых пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Ранее рейс Санкт-Петербург - Хургада развернули в аэропорт Пулково спустя считанные минуты после взлета. Причиной тому послужили две пьяные петербурженки, которые матерились и вели себя вызывающе.

«Отца семейства вывели с полицией, жена упала в салоне. Бедные дети. И пассажиры. В результате вся семья осталась в Москве», - говорится в сообщении.

Один из очевидцев отметил, что семейную пару уже наказали. У них двое детей.

Telegram-канал разместил видео с места событий. На кадрах видно, как правоохранители пытаются вывести из салона самолета мужчину. Однако тот отчаянно сопротивляется и задает вопрос: «Что такого я сделал?». Все это сопровождается детскими криками: «Папа, папа!».

Самолеты Москва
21 февраля 2024, 10:32
Стали известны подробности расстрела киллером мужчины у гимназии в Петербурге
Пресс-служба Следственного комитета
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Состояние мужчины, которому выстрелили в голову возле гимназии на Выборгском шоссе в Петербурге, тяжелое. Как сообщил Telegram-канал Mash на Мойке, угроза жизни сохраняется.

«Сейчас пострадавший в больнице в тяжелом состоянии - у него серьезное внутричерепное пулевое ранение и диагностирован отек головного мозга», - написали авторы материала.

Мужчина по ошибке стал жертвой покушения, которое готовилось на одного петербургского адвоката. Пострадавший приехал к учебному заведению на черной Toyota Camry с детьми начальника. Незнакомец выстрелил в водителя на глазах у детей.

«Пуля киллера прошла через затылок и застряла в районе лобной доли в голове», - передавал Mash на Мойке.

В распоряжении «360» оказалось фото с места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство». С места преступления изъяли гильзу от пистолета Макарова калибра девять миллиметров.

Ранее пенсионерка из Москвы наняла киллера для убийства сына. Мать пошла на такой шаг из-за дележки сбережений и квартиры. Пожилую женщину и ее подругу-соучастницу задержали, против них возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству по найму.

Состояние мужчины, которому выстрелили в голову возле гимназии на Выборгском шоссе в Петербурге, тяжелое. Как сообщил Telegram-канал Mash на Мойке , угроза жизни сохраняется.

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